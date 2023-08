Deutsche Bahn: Änderung beim Ticketkauf – Kunden müssen sich umstellen

Die App der Deutschen Bahn, der „DB Navigator“, wird jährlich von Millionen Fahrgästen genutzt. Auf dieser können sie Zugverbindungen heraussuchen, Tickets kaufen sowie über Störungen informiert werden. Doch schon bald wird die bisherige App nicht mehr verfügbar sein. Millionen Kunden müssen sich also umstellen.

Aber keine Sorge. Die Deutsche Bahn schiebt nicht die eine App auf das Abstellgleis, ohne zugleich eine neue auf die Schienen zu setzen. Die heißt passenderweise „Next DB Navigator“ und bietet Features, auf die viele Bahnreisende lange gewartet hatten. Allerdings gibt es auch einen Haken: Manche bekannten Funktionen fehlen – zumindest aktuell noch.

Deutsche Bahn verweist bei Problemen auf alte App

Aber der Reihe nach: Schon jetzt ist es möglich, das neue Programm in den gängigen App-Stores herunterzuladen und die Funktionen auszuprobieren. „Ein großes Dankeschön an 200.000 Userinnen und User, die schon heute den neuen DB Navigator testen und uns so helfen, die weiterentwickelte App noch kundenfreundlicher zu machen“, betont Stefanie Berk, bei der Deutschen Bahn Vorständin für Marketing und Vertrieb im Fernverkehr, auf Anfrage dieser Redaktion. „Wir bauen unsere App immer weiter aus und werden sie auf eine neue, moderne und noch leistungsfähigere technologische Plattform stellen.“

Falls die erwähnten Tester der Beta-Version bestimmte Funktionen im „Next DB Navigator“ nicht finden, empfiehlt die Deutsche Bahn, vorerst weiterhin die alte App zu nutzen, da die neue Variante derzeit noch nicht vollständig ausgereift sei.

Die Deutsche Bahn bringt eine neue App an den Start. So sieht die Beta-Version des „Next DB Navigator“ im App-Store aus. Foto: Deutsche Bahn

Aber einige Neuerungen sind schon sicht- und nutzbar. Zum Beispiel gibt es jetzt den bei vielen Smartphone-Nutzern beliebten Dark Mode (Dunkelmodus mit Schwarz- und Grautönen auf dem Display, der den Akku und die Augen schont). Neben diesem optischen Feature geht aber auch eine wirklich praktische Neuerung für das tatsächliche Reisen an den Start: Tickets für die Fahrradmitnahme sind jetzt buchbar. Klarer und präziser soll die neue App im Übrigen werden, zum Beispiel Gleiswechsel, Verspätungen oder die Aufhebung der Zugbindung verständlicher anzeigen.

Kein Deutschlandticket per Bahn-App

Außerdem bietet die neue Next-App der Deutschen Bahn Zugang zu Fahrkartenangeboten anderer EU-Staaten wie Italien oder Österreich. Auch weiterhin können Zahlungsmittel wie Paypal, Lastschrift oder Kreditkarte in der App hinterlegt werden. Und die neue App ermöglicht den Kauf einer digitalen BahnCard.

An anderer Stelle hakt es allerdings noch. So kann das Deutschlandticket nicht über die App erworben werden. Und: Zwar können sich Fahrgäste für die Nutzung der App entweder ein neues Benutzerkonto erstellen oder das bereits bestehende Konto aus der alten App übertragen. Gebuchte Tickets aus der alten App können jedoch nicht in die neue übertragen werden.

Okay, alles gut und schön. Alte App, neue App – werden die beiden Programme auf lange Sicht parallel zur Verfügung stehen? Müssen Bahnreisende künftig zwei Apps nutzen, um auf alle bestehenden und neuen Features zugreifen zu können? Nein, teilt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion mit: „Demnächst werden die Apps zusammengeführt.“ Künftig gibt es also nur noch den „Next DB Navigator“. Wann genau das sein wird, lässt die Sprecherin allerdings offen.