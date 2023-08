Deutschlandticket: Wegen Überfüllung – Deutsche Bahn sperrt Fahrräder aus

Aufgrund des Deutschlandtickets muss die Deutsche Bahn aktuell mit einer erhöhten Anzahl an Fahrgästen rechnen. Das Unternehmen versucht so viele Züge wie möglich einzusetzen, doch immer wieder kam es nach der Einführung des Deutschlandtickets im Mai zu Überfüllungen. Das ging sogar so weit, dass manche Bahnhöfe komplett ausgelassen wurden. Die wartenden Fahrgäste mussten dann auf den nächsten Zug warten.

Jetzt hat sich die Deutsche Bahn wieder eine Aktion geleistet, die für reichlich Kritik gesorgt hat. Ein Regionalexpress in Berlin war anscheinend so überfüllt, dass sich die Eisenbahngesellschaft gezwungen sah, im Internet einen Beitrag zu veröffentlichen. Die Fahrgäste wurden informiert, dass weitere Passagiere nicht mehr zusteigen dürfen und die Mitnahme von Fahrrädern nicht mehr gestattet sei. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ hat die Deutsche Bahn zur Rede gestellt.

Deutschlandticket: Hier keine Fahrräder mehr erlaubt

Besonders die Strecke von Berlin zur Ostsee war in der Vergangenheit von Problemen geplagt. Überfüllungen der Züge war an der Tagesordnung. Mit einem Beitrag auf dem Kurznachrichtdienst „X“ (ehemals Twitter) hat man deswegen die Fahrgäste informiert: „Außergewöhnlich hohes Fahrgastaufkommen. Ein Zustieg weiterer Personen und die Mitnahme von Fahrrädern in #RE3306 der Linie #RE3 ist nicht mehr möglich. Bitte wählen Sie eine andere Verbindung.“

Ein Pressesprecher der Deutschen Bahn rechtfertigt die Entscheidung gegenüber „BERLIN LIVE“. Laut ihm setze das Unternehmen jetzt schon so viele Züge wie möglich ein. „Die von DB Regio verantworteten Ostsee-Linien RE3 und RE5 werden schon jetzt an den Wochenenden mit Zusatzzügen verstärkt und sollen ab Ende 2026 mit noch mehr Kapazität unterwegs sein“, erklärt der Sprecher.

Darf die Bahn Fahrräder aussperren?

Auf der berüchtigten Strecke zur Ostsee, scheint das aber nicht auszureichen. Darüber ist man sich bei der Deutschen Bahn auch bewusst. Deswegen empfiehlt der Pressesprecher Züge außerhalb der Hauptverkehrs- und Reisezeiten zu nutzen.

Warum jetzt auch Fahrräder nicht mehr mitgenommen werden dürfen und ob die Deutsche Bahn Fahrräder grundsätzlich von der Mitnahme ausschließen darf, erfährst du im vollständigen Artikel auf unserem Partnerportal „Berlin LIVE„.