Deutsche Bahn: Gefährliche Falle für Fahrgäste! Frau erleidet Stromschlag

Szenen des Schreckens spielten sich am Freitag (11. August) in einem Regionalzug ab! Eine 35-jährige Frau wurde Opfer eines Stromschlags, als sie nichtsahnend versuchte, eine Steckdose in einem Interregio-Express (IRE) von Stuttgart nach Karlsruhe zu nutzen.

Was als alltägliche Bequemlichkeit in der Deutschen Bahn gedacht war, verwandelte sich in einen gefährlichen Vorfall.

Deutsche Bahn: „Sofort das Zugpersonal informiert“

Die Mutter erlitt Verletzungen und musste nach der Ankunft in Karlsruhe eiligst in ein Krankenhaus gebracht werden, während der Vorfall das Abteil mit Unruhe erfüllte. „Ich habe die Manipulation an der Steckdose entdeckt und sofort die anderen Reisenden und das Zugpersonal informiert“, schilderte die Betroffene ihre Erfahrung laut „Bild“-Zeitung.

Die Ermittlungen der Einsatzkräfte förderten später eine beunruhigende Wahrheit zutage: Ein unbekannter Täter hatte mehrere Steckdosen in einem Abstellwerk in Stuttgart manipuliert.

Deutsche Bahn: Bundespolizei ermittelt

Die Hintergründe dieser gefährlichen Handlung sind bislang ein Rätsel. Nun hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen und richtet den Fokus auf den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden, um zur Klärung des Falls beizutragen.

In Anbetracht dieser beunruhigenden Situation appelliert die Behörde an alle Zugreisenden, vor der Benutzung von Steckdosen in den Zügen auf mögliche Manipulationen zu achten. Sollten Verdachtsmomente auftreten, wird dringend empfohlen, sofort das Zugpersonal oder die Bundespolizei zu informieren. Die Sicherheit der Passagiere der Deutschen Bahn hat oberste Priorität, und schnelle Maßnahmen können potenziell gefährliche Situationen verhindern.