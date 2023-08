Deutsche Bahn: Ekelhafte Tat! 19-Jährige schläft in Zug ein – wird von Mann begrapscht

Eine Fahrt mit der Deutschen Bahn kann sich schon mal ganz schön lange ziehen. Nicht selten fallen Fahrgästen da schon mal die Augen zu. Einer 19-Jährigen wurde das nun am Montagmorgen (7. August) in einem ICE zum Verhängnis.

Denn als die junge Frau ihre Augen wieder öffnete, stand plötzlich ein wildfremder Mann vor ihr. Der Fahrgast nutzte die wehrlose Situation der 19-Jährigen eiskalt aus und verging sich an ihr, während sie schlief.

Deutsche Bahn: Ekelhafter Vorfall im ICE

Die Frau war gerade mit dem ICE auf dem Weg von Stuttgart nach Ulm. Während der Fahrt überfiel sie die Müdigkeit und sie schlief auf ihrem Sitzplatz ein. Was sie dabei nicht bemerkte, war, dass ein anderer Fahrgast sich ihr im Wagen eins immer mehr näherte. Doch anstatt sich einfach neben sie zu setzen, soll der Tatverdächtige gegen 3.45 Uhr angefangen haben, „sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen“, wie es in einer Pressemeldung des Polizeipräsidium Stuttgart steht.

Von der Grapsch-Attacke wurde die 19-Jährige offenbar wach und musste mit Schrecken feststellen, was da gerade mit ihr passierte. Sie schrie den 29-Jährigen an und das zeigte Wirkung. Denn der Mann entfernte sich umgehend von ihr.

Der Begleiter der jungen Frau alarmierte umgehend das Zugpersonal und die Polizei. Beamte der Bundes- und der Landespolizei konnten den mutmaßlichen Grapscher kurze Zeit später im Bahnhof Ulm festnehmen. Einen Fahrschein hatte er ebenfalls nicht bei sich. Der 29-Jährige ist kein Unbekannter bei der Polizei und bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Am Dienstag (8. August) musste er sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter gegenüberstellen.