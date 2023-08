Deutsche Bahn: Drastischer Schritt wegen ständigen Verspätungen – Pendler müssen sich umstellen

Die Deutsche Bahn sorgt nicht nur bei heimischen Fahrgästen für Ärger – das Verspätungsproblem weitet sich jetzt auch auf unser Nachbarland Schweiz aus.

Denn die pünktlichen Nachbarn haben keine Lust mehr, dass sich etwaige Verspätungen der Züge der Deutschen Bahn auf das schweizerische Verkehrsnetz auswirken und ergreifen jetzt Maßnahmen, die Auswirkungen auf alle Fahrgäste haben.

Deutsche Bahn: „Verspätungssituation hat sich zugespitzt“

Den Schweizern reicht’s! Weil die ICE der Deutschen Bahn, die über Basel in die Schweiz fahren, immer wieder zu spät kommen, schieben die Schweizer Bahnen SBB den Zügen jetzt einen Riegel vor.

Wie das Verkehrsunternehmen in dieser Woche mitteilte, habe sich die Verspätungssituation bei ankommenden Zügen in letzter Zeit weiter zugespitzt. In Basel werden nun noch häufiger Ersatzzüge eingesetzt, als vor einem Jahr schon aus dem gleichen Grund.

Bisher waren es elf Züge, die aus Deutschland über Basel weiter in die Schweiz fuhren (darunter nach Zürich, Chur oder Interlaken), ein weiterer Zug fährt über Basel nach Italien. Jetzt sind es laut SBB nur noch fünf pro Tag – bei den anderen Verbindungen müssen Passagiere nun zusätzlich in Basel umsteigen. Besonders für Pendler, die zum Beispiel in Deutschland leben und in der Schweiz arbeiten, eine ungünstige Situation.

Anlass für die neue Maßnahme sind zusätzliche Verspätungen durch einen Unfall in Frankfurt, bei dem ein Sattelschlepper eine Bahnbrücke beschädigt hatte. Die Strecke ist deshalb gesperrt, Züge müsse umgeleitet werden. Der Zustand hält laut Deutscher Bahn voraussichtlich zwei Monate an.

Deutsche Bahn: Schweiz stoppt verspätete Züge

Das Umsteigen ist für Gäste der Deutschen Bahn an sich nicht neu – bereits im vergangenen Jahr hatte die SBB beschlossen, ICE‘ mit mindestens 15 Minuten Verspätung zu stoppen und einen Ersatzverkehr anzubieten. Nur so konnte man in dem Land die eigenen pünktlichen Verbindungen sicherstellen – und gleichzeitig Schweizer, die zum Beispiel von Basel nach Zürich wollen, zuverlässig transportieren.

Die gestoppten ICE‘ verblieben in Basel und wurden in der Vergangenheit wiederum schon als Ersatzzüge eingesetzt, wenn ein weiterer Zug der Deutschen Bahn noch größere Verspätung hatte.