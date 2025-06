Barbara Schöneberger sendet „Hilferuf“ an Deutsche Bahn

Verspätungen, Ausfälle und technische Defekte – die Deutsche Bahn steht immer wieder in der Kritik. Nun reiht sich auch Barbara Schöneberger in die Reihe der unzufriedenen Fahrgäste ein. Die Moderatorin, bekennende Bahn-Vielnutzerin, veröffentlichte über Instagram eine Beschwerde.

Mit einem „Hilferuf“ machte sie auf die zahlreichen Mängel aufmerksam, die sie bei ihren Reisen erlebt hat. Dabei sprach sie Themen an, die vielen Fahrgästen bekannt vorkommen dürften.

Barbara Schöneberger fordert Hilfe von der Bahn

Barbara Schöneberger begann ihren Instagram-Post mit deutlichen Worten: „Lieber Vorstand der Deutschen Bahn. Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als hier einen Hilferuf abzusetzen.“ Sie betonte, dass sie trotz allem ein großer Bahn-Fan sei: „Ich liebe die Deutsche Bahn und fahre damit so viel wie möglich.“ Doch das jahrelange Ignorieren bestimmter Probleme treibt sie jetzt zu dieser Maßnahme.

Was Barbara Schöneberger am meisten stört, ist ein ganz alltägliches Defizit: „Seit Jahren funktioniert keine einzige Steckdose in Ihren Zügen. Sehen Sie sich dazu in der Lage, dies irgendwann mal wieder in Ordnung zu bringen?“ Sie schilderte, wie defekte Steckdosen das Arbeiten während längerer Fahrten unmöglich machen. Ihren humorvollen Unterton behielt sie dabei bei – zwischen Frust und Fassungslosigkeit.

Barbara Schöneberger ging in ihrem öffentlichen Appell weiter ins Detail. „Inzwischen muss man ja nicht nur eine Brotzeit und mehrere Liter Getränke mitbringen (weil das Bordbistro in Leipzig nicht geladen hat), einen dicken Mantel oder einen Fächer mit sich führen (weil die Klimaanlage außer Betrieb oder zentral gesteuert ist) und einen kleinen Eimer dabei haben, weil die Toiletten verstopft sind. Jetzt also auch noch vier extra Akkus fürs Handy.“ Damit sprach sie augenzwinkernd die Probleme an, die viele Bahnreisende allzu gut kennen.

Die Moderatorin beendete ihren Beitrag mit einem ironischen „Gute Reise“ und markierte die Deutsche Bahn direkt im Post. Mit ihren Beschwerden brachte Barbara Schöneberger die Frustrationen vieler Passagiere auf den Punkt. Doch es bleibt unklar, ob die Verantwortlichen auf diesen Hilferuf reagieren werden.

Barbara Schönebergers Worte zeigen, dass auch prominente Vielnutzer die Schwierigkeiten der Deutschen Bahn deutlich spüren. Ob die Deutsche Bahn aus ihrem humorvollen Appell Konsequenzen zieht, wird sich zeigen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.