Deutsche Bahn in NRW: Streckensperrung bis September! Hier schauen Pendler in die Röhre

Bei der Deutsche Bahn in NRW werden aufgrund des sechs streifigen Ausbaus der Autobahn A 43 durch die Autobahn GmbH zwei Eisenbahnbrücken erneuert. Dadurch kommt es zu einer Vollsperrung auf der Bahnstrecke zwischen Dülmen und Recklinghausen Süd. Die Länge der Vollsperrung zieht sich von Freitag, den 18. August, um 21 Uhr bis Freitag, den 1. September, um 21 Uhr.

Die Deutsche Bahn in NRW nutzt die notwendige Sperrung, um weitere Maßnahmen durchzuführen. Demnach werden zwei Weichen erneuert, verschiedene Gleis- und Stopfarbeiten durchgeführt und an Bahnübergängen gearbeitet. Außerdem werden die Oberleitungen inspiziert und Kabelführungen erneuert. Die Stadt Recklinghausen nutzt ebenfalls die Sperrung, um Inspektionen an zwei Straßenüberführungen vorzunehmen. Durch die Vollsperrung kommt es auf folgenden Strecken zu Änderungen im Zugverkehr.

Deutsche Bahn in NRW: Änderungen im Nahverkehr

Im Nahverkehr fallen bei der Deutschen Bahn in NRW von Freitag, dem 18. August um 21 Uhr bis Freitag, dem 1. September um 21 Uhr die Züge der Linie RE 2 (Düsseldorf Hbf – Osnabrück Hbf) zwischen den Bahnhöfen Dülmen und Recklinghausen Süd aus. Die S 9 (Haltern am See – Hagen Hbf) fällt während dieser Zeit zwischen den Bahnhöfen Haltern am See und Gladbeck West aus. Zusätzlich bedienen die betroffenen Züge Recklinghausen Hbf und Herten Mitte als Ersatzhalte.

Die S 2 (Essen Hbf – Dortmund Hbf) fällt zwischen Recklinghausen Hbf und Herne aus. Vom 18. August um 21 Uhr bis 25. August um 21 Uhr fallen die Züge des RE 42 (M’gladbach Hbf – Münster Hbf) zwischen den Bahnhöfen Dülmen und Gelsenkirchen aus. Und vom 25. August um 21 Uhr bis 1. September um 21 Uhr bzw. Hbf Essen aus. Alle Züge werden mittels Schienenersatzverkehr durch Busse ersetzt.

Fernverkehr wird umgeleitet

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen den Bahnhöfen Münster und Gelsenkirchen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um 20 bis 40 Minuten, der Halt in Recklinghausen entfällt. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist der Baulärm in dieser Zeit nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn bittet daher um Verständnis.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.