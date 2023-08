Deutsche Bahn in NRW: Mann boxt Kunden ins Gleisbett – S-Bahn mit Notbremse!

Was für ein Albtraum für jeden Kunden der Deutschen Bahn in NRW und anderswo! Am Dienstag (8. August) soll in Köln ein Mann (40) gegen 12.30 Uhr einen anderen Mann (55) mit einem Faustschlag ins Gesicht ins Gleisbett geboxt haben!

Das teilten Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei mit. Die Tat ereignete sich am Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle „Hansaring“ in der Innenstadt. Der Horror: Eine S-Bahn fuhr ein, leitete bereits die Notbremsung ein!

Deutsche Bahn in NRW: Mann boxt Kunden ins Gleisbett

Zum Glück zogen aufmerksame Mitreisende den Verletzten schnell aus dem Gleisbett – nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das Opfer von der S-Bahn erfasst worden wäre. Der Täter flüchtete, Bundespolizisten konnten ihn in der Nähe des Tatortes aber festnehmen.

Jetzt ermittelt eine Mordkommission der Kölner Polizei gegen den Schläger, der bereits polizeibekannt ist. Aufnahmen der Videoüberwachungen werden jetzt ausgewertet.

Welche Motivation der 40-Jährige für seine irre Tat hat, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen lauten auf Verdacht eines versuchten Mordes.