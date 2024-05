Deutsche Bahn: Mann belästigt 25-Jährige – Grapsch-Attacke endet in einer Katastrophe

In einer S-Bahn in Stuttgart startete ein 22-Jähriger einen ekelhaften Übergriff. Der Mann berührte einem anderen Fahrgast der Deutschen Bahn – ohne Einverständnis.

Er bedrängte die 25-jährige Frau so massiv, dass andere Fahrgäste dazwischengingen. Doch das soziale Engagement der Reisenden endete in einem schrecklichen Unfall.

Deutsche Bahn: Fahrgäste gehen auf Grapscher los

Dem Mann wird vorgeworfen, dass er am Sonntag (12. Mai) gegen 2.15 Uhr eine 25-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen den Haltepunkten Schwabstraße und Österfeld sexuell belästigt habe. Demnach habe er sie mehrfach gegen ihren Willen begrapscht und sogar geküsst.

Andere Reisende bekamen die schockierende Aktion mit und griffen ein. Es kam nach Angaben der Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Grapscher und einem bislang unbekannten Mann sowie weiteren Fahrgästen. Als die S-Bahn am Haltepunkt Österfelde ihre Türen öffnete, soll die Schlägerei auf dem Bahnsteig fortgesetzt worden sein.

Nach Übergriff in Deutscher Bahn: S-Bahn überfährt 22-Jährigen

Nach kurzer Zeit fiel der 22-Jährige in das Gleisbett und wurde von einer einfahrenden S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf erfasst. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste noch vor Ort von alarmierten Einsatzkräften medizinisch versorgt werden. Der Bahnverkehr musste aufgrund des Einsatzes am entsprechenden Haltepunkt für mehr als eine Stunde unterbrochen werden.

Wie genau es zu dem Unfall am Bahnsteig kommen konnte, ist bislang noch nicht klar. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der sexuellen Belästigung.