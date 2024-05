Whatsapp: Nutzer entdecken mysteriöses Symbol – was steckt dahinter?

Kennst du jemanden, der kein Whatsapp hat? Zugegeben, ein paar Leute gibt’s, und natürlich auch ein paar andere gute Messenger. Aber man übertreibt sicher nicht, wenn man sagt, dass die meisten Smartphone-Nutzer wohl auch Whatsapp benutzen.

Und genau diese App überrascht uns gefühlt täglich mit neuen Updates. Ob man es nun will oder nicht. Jetzt haben Nutzer ein mysteriöses Symbol bei Whatsapp entdeckt, mit dem sie erstmal nicht so viel anfangen können. Doch wir klären auf.

Whatsapp: Mysteriöses Symbol in deinem Status

Hast du auch schon mal auf den Status eines Freundes oder einer Freundin mit einem Emoji reagiert? Dann kennst du sicher das Problem, dass diese in den Chat-Verläufen auftauchen. Mitunter kann das sehr unübersichtlich werden, weil du ja auf einen Status und nicht auf eine Nachricht des befreundeten Users reagiert hast.

Nun bringt Whatsapp mit seiner neuesten Beta-Version für Android (2.24.9.23) eine echte Neuheit heraus, berichtet der „Express“ und beruft sich dabei auf das Portal „WABetaInfo“. Dabei geht es – wie du sicher schon geahnt hast – um die Statusmeldungen. Hier wird es demnächst ein grünes Herz geben. Doch was passiert, wenn man dieses anklickt?

Grüne Herzen für alle

Anders als sonst, wird dieses Herz nicht in den Chatverläufen, sondern direkt im Statusbildschirm zu sehen sein. So ist die Interaktion deutlich einfacher. Denn das Ganze erinnert an das Liken von Storys bei Instagram.

Und was auch richtig gut dabei ist: Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt auch für das Liken im Statusbereich. Somit ist die Privatsphäre bestens geschützt, da Dritte deine Reaktion nicht sehen können. Das ist doch mal eine praktische Neuerung! Mal schauen, wann sie für alle User nutzbar ist.

