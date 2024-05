Deutsche Bahn: Briten warnen zur EM 2024 – „Verlasst die Kneipe“

Die Deutsche Bahn hält tagtäglich tausende Pendler so richtig auf Trab. Ob Verspätungen, Ausfälle oder andere Komplikationen – es gibt nahezu keinen Zugfahrer, der nicht mindestens zehn kuriose Geschichten über sein Erlebnis mit der Bahn parat hat. Dabei passt dieses Image gar nicht zu dem Bild, das viele ausländische Fans von uns Deutschen haben, schließlich gelten wir doch als die pünktliche Nation.

Doch der Ruf der Deutschen Bahn hat wohl schon die Runde über die Landesgrenzen hinaus gemacht. Zur Heim-EM 2024, die im Juni starten wird, werden zehntausende Fans aus ganz Europa anreisen, darunter auch die Schotten. Und die warnen bereits vor den Zuständen im deutschen Zugnetzsystem.

Deutsche Bahn: Warnung vor Umständen während EM 2024

Während der EM wird die Deutsche Bahn ordentlich gefordert. An den zehn verschiedenen Spielorten werden zehntausende Fans auf einmal hinwollen – besonders die ausländischen Fans reisen dabei mit Zug und Bus zu den Stadien. Ausfälle oder Unpünktlichkeit käme dabei gerade vor den Spielen so richtig unpassend. Um den Anpfiff nicht zu verpassen, fordert der Mitbegründer des schottischen Fanverbands „Scottish Football Supporters Association“ Paul Goodwin seine Landsleute bereits auf, einen Zeit-Puffer einzuplanen. „Verlasst die Kneipe ein bisschen schneller, gebt euch selbst ein wenig mehr Zeit. Das letzte, was ihr wollt, ist, erst zur Halbzeit anzukommen“, warnt er die Fans.

Und seine Warnung hat ihre Berechtigung. Fast jeder dritte Fahrgast im Fernverkehr der Deutschen Bahn war im vergangenen Jahr von Verspätungen betroffen. Als Hauptgrund dafür gilt die marode Infrastruktur.

DB mit Vorbereitungen zur EM

Die Deutsche Bahn hat in Vorbereitung auf die Europameisterschaft bereits einige Maßnahmen ergriffen. Anlässlich des Turniers stockt sie den Pool an Sicherheitskräften auf Bahnhöfen und in Zügen um rund 20 Prozent (rund 900 Sicherheitskräfte) auf. Sie sind an einheitlichen EM-Signalwesten zu erkennen. Außerdem kündigt die Bahn an, an den Spieltagen täglich knapp 10.000 zusätzliche Sitzplätze in ICE und Intercity anzubieten. Dazu werden längere ICE eingesetzt und Züge an zusätzlichen Verkehrstagen angeboten.

Die zusätzlichen Kapazitäten sind nach eigenen Angaben vor allem für Verbindungen am späten Abend und in der Nacht vorgesehen, um viele Abreisemöglichkeiten zu den Spielen zu bieten. Aber wir alle kennen die Deutsche Bahn und wissen: Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Die Sorge der schottischen Fans ist also durchaus berechtigt.