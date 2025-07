Entscheidung um Zwangsabstieg gefallen! Ex-Schalke-Coach guckt plötzlich in die Röhre

Olympique Lyon muss doch nicht in die zweite Liga! Diese Nachricht sorgte am Mittwoch (9. Juli) für Aufsehen in Fußball-Frankreich – aber auch in Europa. Ursprünglich hatte die Finanzaufsichtsbehörde der Ligue 1 diesen Zwangsabstieg wegen mangelnder Finanzen beschlossen – und damit Ex-Schalke-Trainer Karel Geraerts einen Gefallen getan.

Der Belgier unterschrieb jüngst bei Stade Reims. Reims war sportlich eigentlich abgestiegen, wäre durch den Lyon Zwangsabstieg aber doch erstklassig geblieben. Mit der Lyon-Wende trainiert der ehemalige Schalke-Coach jetzt aber doch zweitklassig.

Ex-Schalke-Trainer von Lyon-Wende betroffen

Wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen des französischen Fußballs hatte die zuständige Finanzaufsicht Lyon am 24. Juni in die zweite Liga versetzt. Der Verein hatte zuvor erfolglos versucht zu beweisen, dass mit den Geldern eigentlich alles in Ordnung sei. Nach dem Urteil ging Lyon in Berufung – und hatte damit jetzt Erfolg.

Die Nationale Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) kippte das Urteil der Finanzaufsicht. „OL dankt dem Berufungsausschuss für die Anerkennung der Ambitionen der neuen Vereinsführung, die entschlossen ist, auch in Zukunft eine verantwortungsvolle Geschäftsführung sicherzustellen“, ließ Lyon in einem Statement wissen.

Während das für Olympique in der kommenden Saison nicht nur erstklassigen Fußball, sondern auch internationale Auftritte in der Europa League bedeutet, gucken Ex-Schalke-Trainer Karel Geraerts und Stade Reims in die Röhre.

Geraerts hofft auf Erfolg in Frankreich

Für Geraerts ist Reims die erste Station, seit er vergangenen Herbst beim FC Schalke 04 rausgeflogen war. Dort hatte er beim Traditionsklub aus Gelsenkirchen nicht die erwartete Wende in Richtung erster Liga geschafft.

Das gleiche Ziel verfolgt Geraerts jetzt auch in Reims. Er soll den Klub zurück nach oben führen. Wäre das Urteil gegen Lyon nicht noch gekippt worden, wäre das gar nicht nötig gewesen. So startet Geraerts Mission jetzt aber doch in Liga 2.