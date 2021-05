Ausgangssperre NRW: Bleiben Moscheen bei Ausgangssperre im Ramadan offen? DAS müssen Muslime wissen

In NRW gilt die Bundesnotbremse, de meisten Städte und Kommunen haben zudem eine Ausgangssperre. Und trotz Endlos-Lockdown und Impfoffensive sind die Inzidenzzahlen noch immer auf hohem Niveau.

Die Ausgangssperre hat Auswirkungen für viele Gläubige, allen voran für die Moscheen in NRW. Muslime feiern aktuell den heiligen Fastenmonat Ramadan, sind es gewohnt, das abendliche Fastenbrechen mit Gebeten in den Moscheen in NRW zu feiern.

Sind die islamischen Gebetshäuser geschlossen? Wie begehen Moslems dann den Ramadan? DAS müssen Muslime beachten!

Da viele der Muslime in NRW Türken oder türkischer Herkunft sind, hat sich die Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) insbesondere bei der Initiierung von Moscheebauten entwickelt. Die Ditib zählt über 900 Moscheevereine zu ihren Mitgliedern und hat ihren Sitz in Köln, ist auch Träger vieler Moscheen. DER WESTEN hat bei Ditib nachgefragt: Bleiben die Moscheen auch während einer Ausgangssperre geöffnet?

Ein Gebet in Zeiten von Corona in der Duisburger Moschee. Foto: Stefan Arend/FUNKE Foto Services

Ein Sprecher der Religionsbehörde: „Die Ditib beobachtet das Infektionsgeschehen aufmerksam und passt seine Hygienekonzepte für Gottesdienste stetig an. Dass der Beginn des Ramadan mitten in die dritte Coronawelle fällt, machte mehrere Anpassungen nötig. Das gemeinsame Fastenbrechen findet in den Moscheen nicht statt. Wir empfehlen, das Fastenbrechen auch zuhause auf den Familienkreis zu begrenzen.“ Gemeinschaftliche Koranlesungen werden ausschließlich online angeboten.

Das ist der Ramadan:

der Ramadan ist Fastenmonat der Muslime und neunter Monat des islamischen Mondkalenders

nach islamischer Auffassung wurde im Ramadan der Koran herabgesandt

das Fest des Fastenbrechens folgt im Anschluss an den Fastenmonat

es ist dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag

Moscheen in NRW bleiben während Ramadan wegen Ausgangssperre geschlossen

Gläubige, die sich Hoffnungen gemacht haben, dass die Moscheen trotz (bevorstehender) Ausgangssperren geöffnet bleiben, erteilt der Ditib-Sprecher eine Absage: „Auch wenn Gottesdienste einen triftigen Grund für eine Ausnahme darstellen: In Regionen mit hohen Inzidenzwerten und Ausgangssperren werden für die Dauer der Ausgangssperre keine Gottesdienste in unseren Moscheen angeboten.“

Einige Moscheen bieten vor dem gemeinsamen Gebet kostenlose Corona-Testmöglichkeiten an – wie hier in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Dabei sei der Behörde klar, dass Gottesdienste in der Moschee während des Ramadan theoretisch auch geöffnet bleiben dürften. Dies sei entsprechend der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit der Religionsausübung gegeben, weil Gottesdienste einen solchen triftigen Grund darstellen würden.

Foto: dpa-picture alliance

Der Sprecher erläutert, warum die Ditib-Moscheen trotzdem geschlossen bleiben: „Freiheit erfordert von denen, die sie einfordern, auch verantwortungsvollen Umgang mit eben dieser. Daher haben wir beschlossen, von der grundgesetzlich garantierten Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen und unsere Gemeinden angewiesen, im Falle einer Ausgangssperre die Gottesdienste in unseren Moscheen auszusetzen.“

Muslime in NRW dürfen sich auch während Ramadan impfen lassen

In Köln, wo bereits eine Ausgangssperre verhängt worden ist, sei die Ditib-Moschee in Ehrenfeld bereits von 21 bis 5 Uhr geschlossen. Das betrifft drei Gebete (Morgen-, Nacht- und Tarawih-Gebete) im Ramadan.

+++ Ausgangssperren in NRW: Bundes-Notbremse kommt – das musst du in deiner Stadt jetzt wissen +++

Übrigens: Sich gegen Corona impfen zu lassen sei auch im Fasten während des Ramadan nicht schändlich, so der Ditib-Sprecher: „Wir empfehlen das, um das eigene, aber auch das Leben ihrer Nächsten und aller Menschen zu schützen. Gläubige können sich also während des Fastens vor dem Sonnenuntergang impfen lassen.“

Es bleibt zu hoffen, dass die Inzidenzzahlen schnell wieder sinken. Auch, damit die Moscheen und andere Gebetshäuser wieder regulär öffnen...

Die Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh ist die größte Ditib-Moschee Deutschlands. Foto: Stefan Arend/FUNKE Foto Services

