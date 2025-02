TV-Duell Scholz vs. Merz (ARD/ZDF): Wer wird gewinnen? Prognosen und Reaktionen

Wer wird das TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz gewinnen? Die Sender ARD, ZDF sowie Phoenix und Tagesschau24 übertragen den Schlagabtausch ums Kanzleramt am Sonntagabend ab 20.15 Uhr live. Im Vorfeld gibt es eine klare Erwartung und eindeutige Prognosen zum Ausgang der Fernsehdebatte und der Bundestagswahl. Doch vielleicht gibt es doch noch eine Überraschung?

Wir berichten in diesem Newsblog über Reaktionen und Meinungen und versuchen im Laufe des Sonntagabends die wichtigste Frage zu beantworten: Wer hat das TV-Duell gewonnen – Olaf Scholz oder Friedrich Merz? Hier findest du die wichtigsten Reaktionen und Analysen.

Newsblog: Der Sieger des TV-Duells zwischen Scholz und Merz

Scholz geht als Außenseiter in die ARD/ZDF-Sendung

18.42 Uhr: Die Prognosen sind eindeutig! Laut dem ZDF-„Politbarometer“ (7. Februar) rechnen 34 Prozent der Befragten damit, dass Merz sich besser schlagen wird. Nur 14 Prozent sehen Scholz vorne. Der Rest glaubt nicht, dass es einen großen Unterschied geben wird oder geben keine Einschätzung ab. Damit geht der CDU-Parteichef als Favorit in das TV-Duell. Aber ob er auch der Gewinner sein wird?

Noch eindeutiger fallen die Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl aus. Nach Einschätzung von Forsa-Chef Manfred Güllner ist Merz die Kanzlerschaft „nicht mehr zu nehmen“. Die Unzufriedenheit mit der Scholz-SPD habe sich seit der Jahreswende 2023/24 „fest zementiert“, so Güllner gegenüber dem Handelsblatt.

Weitere TV-Talkrunden vor der Bundestagswahl 2025

13. Februar, ZDF: „Klartext“ mit den Kanzlerkandidaten

16. Februar, RTL/ntv: „Das Quadrell – Kampf ums Kanzleramt“

17. Februar, ARD: „Wahlarena“ mit den Kanzlerkandidaten

19. Februar, Welt/Bild: TV-Duell zwischen Scholz und Merz

20. Februar, ZDF: „Die Schlussrunde“ mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten

Auch INSA-Chef Hermann Binkert meint gegenüber dem „Handelsblatt“: „Die Wahl ist für die SPD gelaufen.“

Politik-Professor: „Das ist Hochrisikofernsehen“

17.55 Uhr: Politikwissenschaftler Thorsten Faas ordnete im Vorfeld des TV-Duells gegenüber dem „Bericht aus Berlin“ (ARD) die Risiken und Chancen für Merz und Scholz ein . Faas: „Das ist Hochrisikofernsehen. Da kann ein Moment reichen, wo man was Unglückliches, was Falsches sagt, was der Gegner in der Situation nutzt, aber was dann auch im Nachgang einfach die Debatte, die Nachberichterstattung prägt.“ Wer als Sieger aus dem Duell hervorgeht entscheide sich „ehrlicherweise auch in den Stunden und Tagen danach“.

Der Politikwissenschaft rät daher den Kandidaten, auf Nummer sicher zu gehen: „Keine Fehler machen ist sicher die beste Strategie.“