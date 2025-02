TV-Duell bei ARD/ZDF im Liveticker: Diese Sendung könnte plötzlich alles verändern

Auch wenn in den Umfragen vor dem TV-Duell alles klar zu sein scheint, gibt es für Kanzler Olaf Scholz noch eine große Chance an diesem Abend. Vermutlich aber auch seine letzte Gelegenheit. ARD, ZDF, Phoenix und Tagesschau24 zeigen den Schlagabtausch mit Friedrich Merz live ab 20.15 Uhr. Die 90-minütige Live-Debatte wird moderiert von Sandra Maischberger und Maybrit Illner. Eine relative Mehrheit in einer ZDF-Umfrage rechnet damit, dass der CDU-Chef sich besser schlagen wird. Doch besonders für den Sozialdemokraten Scholz bietet sich ein TV-Rettungsanker am Sonntagabend.

Warum trotz der demoskopischen Ausgangslage das TV-Duell spannend werden – und was das für den Ausgang der Bundestagswahl bedeuten kann, liest du in unserem Newsblog.

TV-Duell (ARD/ZDF) im Liveticker: Olaf Scholz gegen Friedrich Merz

Scholz könnte kleiner Durchbruch gelingen – es geht um Millionen Stimmen

16.21 Uhr: Die Ausgangslage ist ziemlich katastrophal für Olaf Scholz. Der Kanzler hängt mit seiner SPD in Umfragen zwischen 15-16 Prozent fest. Auch Politik-Professor Karl-Rudolf Korte sieht keine Chance mehr für die Kanzlerpartei. Es geben „kein Thema, keine Person, keine Strategie“, um eine neue Dynamik in den Wahlkampf zu bringen, so Korte jüngst in einer „ZDFheute live“-Sendung. Scholz sei „das Gesicht der gescheiterten Ampel“ und können diesen Makel nicht mehr wettmachen.

Doch mit der Live-Sendung bei ARD und ZDF könnte Scholz zumindest die Lage der SPD etwas verbessern. Wissenschaftler der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) forschen über den Einfluss der TV-Duelle, die es in Deutschland seit 2002 gibt. Professor Jürgen Maier geht demnach laut Deutschlandfunk davon aus, dass 15-20 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer nach diesen Sendungen ihre Wahlabsicht ändern.

Im Jahr 2021 schalteten fast elf Millionen TV-Zuschauer beim damaligen Triell mit Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz sein. Es könnte also im Idealfall für Scholz um bis zu zwei Millionen Wählerstimmen gehen, die er gewinnen könnte. Umgerechnet vielleicht 2-4 Prozentpunkte mehr für die SPD. Hinzu kommt, dass darüber hinaus Highlights des TV-Duells in den Sozialen Netzwerken geteilt werden und auch an den Arbeitsplätzen über die Sendung diskutiert werden wird.

Vor allem auch deshalb, weil kaum einer damit rechnet, dass Scholz sich am Sonntagabend besser schlagen wird als Merz. Laut dem aktuellen ZDF-„Politbarometer“ glauben vielmehr 34 Prozent, dass der Oppositionsführer Merz das TV-Duell gewinnen wird. Nur 14 Prozent trauen das dem Amtsinhaber zu. Der Rest glaubt nicht an einen großen Unterschied bzw. weiß es nicht.

Gut möglich auch, dass Scholz mit seiner neu verkündeten „Mitte-Garantie“ wird punkten wollen bei Wechselwählern. Im Vorfeld der TV-Debatte, verspricht der Kanzler, dass seine SPD in diesen „aufgewühlten Zeiten“ für Stabilität stehe. Eine Zusammenarbeit von Konservativen und extremen Rechten müsse verhindert werden – er werde alles dafür tun.

Wer redet länger – so wollen ARD und ZDF für eine faire Debatte sorgen

15.45 Uhr: Die beiden Moderatorinnen Maybrit Illner und Sandra Maischberger werden beim TV-Duell auch die Redezeit im Blick haben. Die Sprechzeit der beiden Politiker werde in der Regie gemessen, teilten die Sender vorab mit. Sollte es zu größeren Ungleichgewichten kommen, werde das von Illner und Maischberger thematisiert. Spannend: Ein Schlussstatement ist nicht eingeplant.

Weitere TV-Talkrunden vor der Bundestagswahl 2025

13. Februar, ZDF: „Klartext“ mit den Kanzlerkandidaten

16. Februar, RTL/ntv: „Das Quadrell – Kampf ums Kanzleramt“

17. Februar, ARD: „Wahlarena“ mit den Kanzlerkandidaten

19. Februar, Welt/Bild: TV-Duell zwischen Scholz und Merz

20. Februar, ZDF: „Die Schlussrunde“ mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten

Grüne immer noch wütend vor TV-Duell

15.10 Uhr: Andreas Audretsch, Wahlkampfmanager von Robert Habeck, ist immer noch unzufrieden damit, dass nur der Bundeskanzler und der CDU/CSU-Kanzlerkandidat von ARD und ZDF eingeladen wurden. „Niemand versteht, warum Merz und Scholz am Sonntag ein TV-Duell bestreiten“, so Audretsch via X.

Er verweist auf aktuelle Umfragen, wonach Habeck weit vor Scholz liegt bei den persönlichen Werten und der Frage nach einer fiktiven Kanzler-Direktwahl. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender seien „in der Vergangenheit stecken geblieben“.