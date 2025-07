Lidl-Kunden staunen nicht schlecht – sie sehen es schon auf dem Parkplatz

Diese Neuerung bei Lidl kommt für viele sicher ziemlich überraschend! Der Discounter ist bei seinen Kunden vor allem wegen seines großen Angebots und der fairen Preise beliebt. Gerade in Zeiten der Inflation ein Faktor, der für die Verbraucher wichtig ist.

Doch nun prescht Lidl mit einer Sache vor, die einige Kunden überraschen dürfte. Der Lebensmitteleinzelhändler schafft nämlich auf einigen Parkplätzen Platz für etwas Neues. Müssen Kunden nun um ihren Parkplatz vor einer Filiale bangen?

Lidl-Parkplätze erhalten Zuwachs

Wie Lidl in einer Pressemitteilung erklärt, steigt die Discounterkette nämlich ins Carsharing-Business ein. Zusammen mit dem Anbieter teilAuto stellt der Einzelhändler 33 Stellplätze an 18 Filialstandorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Carsharing-Autos zur Verfügung. In Städten wie Leipzig, Jena, Chemnitz und Dresden werden ausgewählte Filialenstellplätze zu Carsharing-Stationen umfunktioniert. Interessierte können nach einer Anmeldung bei teilAuto diese Pkws dann nutzen.

„Mit unserem Filialnetz sind wir für unsere Kunden nicht nur Nahversorger, sondern wir können auch einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltigen Konzepten für die Zukunft unserer Städte leisten. Dazu gehören Klimaschutzmaßnahmen, eine nachhaltige Filialbauweise sowie neue Mobilitätskonzepte“, erklärt der Lidl-Immobilienleiter Martin Schuricht in der Erklärung.

Lidl wolle mit dieser Lösung neue Möglichkeiten für die Kunden eröffnen – vor allem in Bezug auf die Flexibilität nach dem Einkaufen, denn nicht immer bleibt es nur bei ein bisschen Obst und Gemüse. Auch teilAuto-Projektleiter Christian Vollrath sieht darin Vorteile: „Dank dieser Kooperation können wir Fahrzeuge punktgenau dort bereitstellen, wo sie von den teilAuto-Nutzenden benötigt werden. Individuelle Mobilität ohne eigenes Auto integriert sich somit an den richtigen Standorten in das tägliche Leben sehr vieler Menschen.“