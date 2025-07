Kunden von dm, Rossmann & Co. benutzen Sonnencreme – sie ahnen es nicht! „Richtig gefährlich“

Viele Menschen kaufen Kosmetik und Cremes in Drogerien wie dm, Rossmann & Co. Doch viele wissen nicht genau, wie lange die Produkte tatsächlich verwendbar sind. Vor allem geöffnete Cremes verlieren mit der Zeit an Qualität, können ihre Wirkung einbüßen! Doch wie lange sind denn nun verwendbar? Eine Frage, die gerade jetzt aufkommt, wo viele Menschen die Sonnencreme aus dem Vorjahr wieder hervorholen.

Was viele Kunden von dm, Rossmann, Müller & Co. nicht ahnen: Sonnenschutzmittel kann nicht einfach nur seine Wirkung verlieren, wenn es zu alt ist. Manche Produkte können sogar regelrecht schädlich werden.

dm, Rossmann & Co.: Krebs-Gefahr durch angebrochene Sonnencreme

Bei Sonnenschutzmitteln, wie man sie gerne in Geschäften wie dm, Rossmann & Co. besorgt, warnen Experten davor, diese aus dem Vorjahr zu verwenden. So macht auch der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ deutlich: „Es gibt Produkte, die können richtig gefährlich werden, und zwar alte Sonnencremes. Es gibt einige Sonnenschutzmittel, die enthalten einen chemischen Filter, der sich umwandeln kann zu einem Stoff, der deiner Gesundheit definitiv schaden kann.“

Der Grund dafür liegt vor allem in den Inhaltsstoffen. Einige Sonnencremes von dm, Rossmann & Co. enthalten Octocrylen. Studien belegen, dass sich dieser Filter im Laufe der Zeit zu Benzophenon abbauen kann – einem Stoff, der als potenziell krebserregend gilt. Von dieser konkreten Gefahr abgesehen erfüllt alte Sonnencreme aber häufig auch ihren eigentlichen Zweck nicht mehr. Im Klartext: Sie schützt nicht mehr vor Sonnenbrand. Denn ist die Flasche erst einmal geöffnet, reagieren die Wirkstoffe mit Feuchtigkeit und Sauerstoff und zersetzen sich dadurch.

Wer jedoch im Vorjahr bei dm, Rossmann, Müller & Co. Sonnencreme gekauft, aber diese noch nicht angebrochen hat, der kann beruhigt sein. Ron Perduss erklärt: „Im Regelfall ist jedes Produkt mindestens 30 Monate haltbar, solange nicht geöffnet.“ Weitere Einzelheiten zur Haltbarkeit von Kosmetika erfährst du in dem Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben auch beim Einkaufen in Drogerien wie dm, Rossmann & Co.