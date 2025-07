Ikea-Kunden mit krassem Rabatt im Restaurant – doch es gibt einen dicken Haken

Großes Erstaunen an der Kasse bei Ikea! Der schwedische Möbelriese lockt täglich Tausende Kunden in seine Filialen. Vergleichsweise günstige und ausgefallene Möbel, die schnell und einfach zu montieren sind. Dazu noch viel spannender Kleinkram, der zum Schmökern einlädt. Und natürlich das Ikea-Restaurant mit typisch schwedischen Speisen.

Jetzt gibt es aber für Kunden eine wichtige Neuerung, die sie spätestens an der Kasse bemerken sollten: Ikea reduziert nämlich bis zum 30. August jeden Freitag und Samstag die warmen Hauptgerichte – und das mit 50 Prozent Rabatt! So will der Möbelriese Solidarität mit den Kunden „in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten“ zeigen.

Ikea-Kunden mit krassem Rabatt im Restaurant

So koste ein Mittagessen für zwei Personen mit Köttbullar, Plantbullar und Ähnliches statt regulär 12,90 Euro nur noch 6,45 Euro. Und: Wer bei Ikea mehr als 25 Euro ausgibt, erhält noch einen Gutschein in Höhe von fünf Euro. Allerdings gibt es einen Haken: Das Angebot gilt für Family- und Ikea Business Network-Mitglieder, wie Ikea selbst mitteilt.

Wer jeweils die Mitgliedschaft innehat, kann sich über günstige Hauptgerichte freuen. Eine Familie mit vier Personen kann so schon für 11,90 Euro statt regulär 23,80 Euro essen. Außerdem lockt ein Fünf-Euro-Gutschein, wenn man zuvor bei Ikea im Wert ab 25 Euro einkaufte. Ikea will mit der „Freutage-Aktion“ Menschen einen besseren Alltag verschaffen, wie es beim schwedischen Unternehmen heißt.

Es gibt einen dicken Haken

Um die Rabatte zu kassieren, muss man allerdings Ikea-Mitglied werden. Eine Mitgliedschaft bei Ikea Family ist kostenlos, man erhält Rabatte auf ausgewählte Produkte, bekommt Zugang zu Workshops, Events und Aktionen.

Mehr News:

Zudem hat man Vorteile, wenn man Produkte kauft oder sich Ersatzteile liefern lässt. Es könnte sich also lohnen, Mitglied zu werden, um an die Vorteile zu kommen. „Bezahlen“ tut man dann allerdings wohl mit seinen hinterlegten Daten…