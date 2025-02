Hammer nach TV-Duell: Mit dieser Nachricht hat niemand gerechnet

Eigentlich waren die Voraussetzungen vor dem TV-Duell gar nicht so spannend: In allen Umfragen führt die Union haushoch vor der SPD. Merz liegt mit CDU/CSU rund 15 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Dennoch ist einen Tag nach dem Schlagabtausch bei ARD und ZDF klar: Das Interesse im Wahlvolk an der TV-Show war riesig!

Die Zahlen sind nun offiziell da – und dürften im Scholz-Lager und auch bei der Union gut ankommen.

Hohe Einschaltquote beim TV-Duell – vor allem ARD meldet Mega-Zahlen

Das TV-Duell war weitaus gefragter als das Triell mit Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz im Jahr 2021. Insgesamt schalteten im Schnitt deutlich über 12 Millionen Menschen ein. Bei der ARD gab es im Schnitt 8,28 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 27,8 Prozent), im ZDF waren es 3,98 Millionen im Durchschnitt (Marktanteil von 13,4 Prozent). Hinzu kamen weitere Zuschauer bei Phoenix und tagesschau24.

Auch Wahl-O-Mat meldet Rekord

Das große Interesse am TV-Duell deckt sich mit einer Rekordbeteiligung beim Wahl-O-Mat. Auch hier gab es schon nach 24 Sunden einen neuen Rekord. Mehr als neun Millionen Menschen nutzten das Tool direkt, im Jahr 2021 waren es zum selben Zeitpunkt dagegen etwa 7 Millionen.

Möglicherweise kann Olaf Scholz von den hohen Einschaltquoten der Sendung profitieren. Einer Blitzumfrage vom ZDF zufolge, hat er mit kleinem Abstand vor Merz gewonnen. Am Ende lag er 37 zu 34 Prozent vorne. Vor allem aber war fast jeder Zweite von seiner Performance positiv überrascht und er kam sympathischer (47 zu 27 Prozent) und glaubwürdiger (42 zu 31 Prozent) rüber als der CDU-Chef. Insgesamt bewerten politische Beobachter das TV-Duell aber als unentschieden – beide Kandidaten hätten einen souveränen Auftritt hingelegt.

Gibt es nun einen kleinen Umfrage-Schub für die SPD nach dem TV-Duell? Bislang liegt die Kanzlerpartei vor der Bundestagswahl bei nur 15-16 Prozent in den Sonntagsfragen.