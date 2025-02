Merz kopiert Trump im TV-Duell – „Ich habe es offen gesagt nicht verstanden“

An mehreren Stellen des TV-Duells bei ARD und ZDF schien Friedrich Merz ausgerechnet Donald Trump zu kopieren! Auch politische Beobachter haben das direkt bemerkt. Doch teilweise wirkte genau dieses Verhalten auch etwas drüber und überheblich.

Gemeint ist eine legendäre Szene aus dem TV-Duell von Trump gegen Joe Biden – bei dem Biden völlig unterging und neben der Spur wirkte. Trump demütigte den Demokraten an einer Stelle, als es um die Grenzkontrollen zu Mexiko ging und Biden mit heiserer Stimme stotterte und hilflos erschien.

Trump demütigte Biden im TV-Duell – Merz hat das offenbar genau studiert

Da sagte Trump nachdem Biden mit seinen Ausführungen fertig war: „I really don’t know what he said at the end of that sentence – and I don’t think he knows what he said either.“ Auf Deutsch übersetzt: „Ich weiß wirklich nicht, was er am Ende dieses Satzes gesagt hat. Und ich glaube auch nicht, dass er das weiß.“ Nach diesem desaströsen TV-Duell war die Kampagne von Biden vorbei und er machte Platz für Kamala Harris.

Eine ähnliche Strategie wendete auch Merz jetzt kurz vor der Bundestagswahl an. Immer wieder, wenn Scholz seine Regierungspolitik verteidigte, auf Erfolge und Statistiken verwies und ins Detail ging, entgegnete Merz, dass er nicht verstanden habe, was er da gerade gesagt hat. Etwa als es um die Begrenzung der irregulären Migration ging. Da erklärte Merz mit einem süffisanten Grinsen: „Ich habe offen gestanden jetzt nicht ganz verstanden, was der Bundeskanzler gerade gesagt hat.“

Mehrere „Verstanden hab ich’s nicht“-Attacken

Er wollte Scholz damit vorführen. Die Botschaft an die Zuschauerinnen und Zuschauer lautete: Der Noch-Kanzler verliert sich in Zahlen und Details, dabei ist seine Regierung gescheitert – ich habe dagegen einen Plan.

Konrad Göke, Chefredakteur von „p&k“, ein Fachmagazin für politische Kommunikation, erkennt in den „Verstanden hab ich’s nicht“-Attacken eine eindeutige Parallele zur Trump-Strategie. Auf X schreibt er, dass erinnere an den US-Politiker.

Der Sozialdemokrat Jan Böning ärgert sich derweil via X während der TV-Debatte: „Merz zum wiederholten Mal: ‚Verstanden habe ich es nicht.‘ Vielleicht sollte er sich als jemand, der Kanzler werden möchte, einfach besser mit den Inhalten beschäftigen. Dann würde er sich eventuell auskennen.“