Bürgergeld unter Beschuss: So zieht die Merz-Regierung mit der AfD an einem Strang

Rechts der politischen Mitte war Bürgergeld schon immer ein Streitthema. Diese Aussagen der Union-Politiker zeigen, dass auch die Bundesregierung ein Umdenken fordert.

Die Ausgaben für das Bürgergeld steigen – und mit ihnen der Unmut der AfD. Die Oppositionspartei stellte eine Anfrage an das Bundessozialministerium und erhielt eine Antwort, die auch in den CDU- und SPD-Kreisen für unverblümte Kommentare sorgte. Die Kosten für die Grundsicherung sind im vergangenen Jahr auf knapp 47 Milliarden Euro gestiegen – rund vier Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.

+++ Auch interessant: Bürgergeld: Beängstigende Entwicklung! Kurve steigt erstmals wieder +++

Der AfD gab dies einen erneuten Anlass zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Thema. Viele CDU- und SPD-Spitzenpolitiker schlossen sich der Kritik ebenfalls an. In dieser Fotostrecke haben wir für dich mehrere Äußerungen zusammengestellt, die zeigen, dass der Wunsch nach tiefgreifenden Änderungen beim Bürgergeld auch in der Bundesregierung angekommen ist.

SO reagiert die CDU auf den Anstieg der Bürgergeldausgaben: