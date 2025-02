TV-Duell: Sonderlob für Merz und Scholz – „Demokratische Wohltat“

Mit Spannung wurde das erste TV-Duell vor der Bundestagswahl erwartet. Die Koproduktion von ARD und ZDF verlangte Bundeskanzler Scholz und seinem Herausforderer Merz viel ab, in 90 Minuten wurde fast die komplette politische Themenlandschaft abgegrast. In der Sache – wie es die Politiker zu sagen pflegen – wurde hart debattiert. Doch für einen Fakt werden sowohl der SPDler als auch der CDUler gleichermaßen gelobt.

Die Stimmung im politischen Berlin ist spätestens seit der Abstimmung rund um den Entschließungsantrag der Union auf dem Siedepunkt angekommen. Während CDU und CSU ihren Kurs verteidigten und abermals ihre strikte Ablehnung der AfD proklamierten, positionierten sich SPD und Grüne geschlossen gegen die „gemeinsame Sache“. Vor diesem Hintergrund blickten Großteile der Republik mit Argusaugen auf das heutige TV-Duell zwischen Scholz und Merz.

Lobeshymnen nach TV-Duell

Tatsächlich hielt das TV-Duell das, was es versprach. In der thematischen Breite konnten beide ihre Akzente setzen. Eine erste Befragung nach dem TV-Duell ergab quasi einen Gleichstand. Demnach haben 37 Prozent der Befragten Olaf Scholz als Gewinner gesehen, 34 Prozent votierten für Merz, 29 Prozent sahen keinen Unterschied zwischen den Teilnehmern (Quelle: Forschungsgruppe Wahlen).

Doch für die Art und Weise des Umgangs, insbesondere mit Blick auf die jüngsten Geschehnisse im Plenarsaal, gab es für beide Kanzlerkandidaten Lob von allen Seiten. „Egal, was man von den Positionen hält: Was für eine zivilisierte, sachliche, respektvolle Debatte. Eine demokratische Wohltat“, schrieb beispielsweise Journalist Jochen Bittner auf X.

„Ein kundig moderiertes TV-Duell auf recht hohem Niveau mit zwei Kandidaten, die kontrovers, aber sachlich und respektvoll ihre Argumente vorbringen. So ist es einer starken Demokratie angemessen“, heißt es etwa von seinem Berufskollegen Reinhard Bingener.

Symbolisch für jene „Stärke“ war die Szene im Anschluss an die Abmoderation des TV-Duells. Scholz und Merz gingen aufeinander zu und gaben sich mit einem Lächeln auf den Lippen die Hand. Eine Szene, von der man in anderen EU-Ländern und in den USA nur träumen kann.