ARD kontert „Tatort“-Kritik: „Leider reichen die Mittel aus dem Rundfunkbeitrag nicht aus“

Ja, es ist wieder Sommerpause. Viele Schulkinder haben schon Ferien, die Urlaubsorte füllen sich, und gleichzeitig leert sich die Fernsehzeitung. Zumindest, was aktuelle Filme und Serien angeht. Das ist in jedem Jahr so, sollte also auch bei den meisten „Tatort“-Zuschauerinnen und -Zuschauern schon angekommen sein.

Dennoch gibt es immer wieder Kritik daran, dass die ARD in den Sommermonaten zumeist auf Krimi-Wiederholungen setzt. Bei Facebook beispielsweise gibt es unter einem Posting, in dem die ARD auf ältere „Tatort“-Episoden in der hauseigenen Mediathek verweist, ordentlich Gezeter.

„Tatort“-Sommerpause macht Fans sauer

„Normalerweise müsste man eine Sammelklage gegen die GEZ starten. Alle Programme nur noch Wiederholungen und olle Kamellen“, schimpft ein Zuschauer. Eine weitere Zuschauerin schreibt: „Das Fernsehprogramm ist unter aller S… ! Es sind nicht alle fußballbegeistert und wollen alle Spiele sehen. Ich zahle dafür, dass ich ein Programm im Fernsehen erhalte, das nicht nur Wiederholungen zeigt. Die Mediathek kann die Wiederholungen bringen, aber vom Live-TV erwarte ich ein Programm mit neuen Sachen.“

++ Tatort-Star schießt gegen die ARD: „Durch Sparmaßnahmen zerstört“ ++

Während eine Dritte schreibt: „Sorry, Tatort, da zwei Drittel der neuen Tatorte (und sehr viele waren es ja nicht) sehr schlecht waren und es auch sonst sehr wenige Neuproduktionen gab, fällt die Sommerpause kaum noch auf. Ich könnte an der Stelle von ARD/ZDF nachts kein Auge mehr zu tun, wenn ich jedem Bürger regelmäßig Geld abnehmen, aber ihm nichts dafür bieten würde.“

Da schien es dann auch dem Facebook-Team des ARD-„Tatort“ (Zuständigkeit für diese Seite liegt bei der ARD-Programmdirektion) zu bunt geworden zu sein. Auf letztgenannten Kommentar gab es die Antwort: „Es tut uns leid zu hören, dass Ihnen einige der Tatorte nicht gefallen. Leider reichen die Mittel aus dem Rundfunkbeitrag nicht aus, um an 365 Tagen im Jahr in der ARD Erstausstrahlungen zu zeigen. Wie bei allen anderen Anbietern auch wird deshalb vor allem die Sommerzeit mit Wiederholungen bestückt. Daher beträgt zum Beispiel der Anteil an TV-Premieren im Abendprogramm des Ersten während der Sommerpause von Mai bis August nur knapp 70 Prozent. Wenn Sie im linearen TV-Programm mal keine Formate nach Ihrem Geschmack finden sollten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, im großen Angebot der ARD-Mediathek nach Formaten zu suchen, die Ihnen besser gefallen.“