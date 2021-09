ARD-Wahlarena mit Olaf Scholz: Zwischenfall in der Sendung irritiert die Zuschauer

Ein Zwischenfall in der ARD-Sendung Wahlarena mit Olaf Scholz irritierte die Zuschauer. Im Verlauf der Live-Show aus Lübeck gab es die Aufklärung von Moderator Andreas Cichowicz, was da passiert war.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz überspielte den Vorfall und ließ sich nichts anmerken.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der ARD-Wahlarena. Foto: ARD-Screenshot

Zwischenfall in der Sendung – aber Olaf Scholz lässt sich nicht anmerken

Als Olaf Scholz rund elf Minuten nach Beginn der Sendung über die Bedeutung der Berufsausbildung sprach, hörten die ARD-Zuschauer plötzlich ein sonderbares Geräusch.

Das Bild wackelte kurz, dann krachte und schepperte sekundenlang laut im ARD-Studio. Manche Gäste im Studio drehten sich verwundert um, aber Olaf Scholz ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Unbeirrt blieb der Sozialdemokrat im Wahlkampfmodus und redete einfach stoisch weiter.

Au Backe, da macht der Vizekanzler grad die große Erzählung von der Qualität des deutschen Handwerks und dann fällt die Kamera von der Decke… #Wahlarena pic.twitter.com/69G1fDuIOD — Marcel Schütz Netzprogramm (@schuetz_marcel) September 7, 2021

Olaf Scholz in der Wahlarena: Es schepperte und krachte im ARD-Studio

Doch viele TV-Zuschauer waren daheim trotzdem irritiert, was da los war. Gab es einen Unfall im ARD-Studio? Ein paar Minuten später folgte die Aufklärung durch Co-Moderator Cichowicz: „Es hat gescheppert, wir haben sofort gesehen auf Twitter wird gerätselt, was war los. Ich kann alle beruhigen! Es war nur eine Außenkamera, die umgefallen ist und leider hat sich das Geräusch hier reinübertragen. Aber Sie sehen, wir sind alle noch munter!“

Ansonsten beantwortete Olaf Scholz routiniert und sachlich, aber meist auch recht unnahbar Fragen zu Rente, Mindestlohn, Bundeswehr, Fluthilfe, Pflege, Energiewende und den Corona-Folgen. Überraschend menschelte es aber, als eine junge Frau, die ehrenamtlich Kinder und Jugendliche in einem Turnverein trainiert, ihre Frage stellen konnte. Sie wollte wissen, wie Scholz Kinder wieder mehr in sportliche Aktivität bekommen und etwas gegen die Bewegungsarmut tun will.

Es menschelt in der ARD-Wahlarena: Olaf Scholz redet über seine Unsportlichkeit als Kind

Scholz gab lächelnd ein Geheimnis aus seiner Biografie preis. Er selbst habe erst im Alter von 40 Jahren den Sport für sich entdeckt: „Ich muss ja gestehen, dass ich als Jugendlicher völlig unsportlich war“.

Auch im ARD-Podcast Deutschland3000, der am Montag veröffentlicht wurde, hatte der Sozialdemokrat bereits durchblicken lassen, dass der Sportunterricht in der Schule ein Graus für ihn war. Dort sagte er über das Fach: „Ich habe das nicht gemocht, ich war auch ganz unsportlich. Das Einzige, was ich geschafft habe, war Schwimmen. Da habe ich es sogar mal zu einem DLRG-Grundschein gebracht. Aber das war das Einzige, was je im Sport geklappt hat.“

Mittlerweile joggt und rudert Scholz regelmäßig, auch ist er mal mit dem Rad unterwegs, wie er bei Deutschland3000 verriet.

Nach Annalena Baerbock und Olaf Scholz wird Armin Laschet am 15. September zu Gast sein in der ARD-Wahlarena.