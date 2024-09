Was ist das dümmste Sternzeichen? Das Horoskop hat die Antwort

Dass den Sternzeichen in der Astrologie bestimmte Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, ist kein Geheimnis. Da stellt sich die Frage, ob man über die astrologischen Konstellationen auch erschließen kann, wie schlau oder dumm ein bestimmtes Sternzeichen ist. Was das dümmste Sternzeichen ist, lässt sich anhand der zugeschriebenen Eigenschaften nicht genau sagen.

Wenn es darum geht, welches Sternzeichen einen Hang zur Dummheit hat, gibt es jedoch ein paar Anzeichen im Horoskop. Ein paar Charaktereigenschaften können nach Außen hin etwas dümmlich wirken, sind aber noch lange kein ernstzunehmendes Anzeichen für wirkliche Dummheit. Welches Sternzeichen könnte also das Dümmste sein?

Dümmste Sternzeichen: Schütze

Wenn jemand mal einen dummen Spruch ablässt, ist es mit ziemlicher Sicherheit das Sternzeichen Schütze. Das Sternzeichen Schütze gilt nicht nur als abenteuerlustig und verspielt, sondern auch als extrem optimistisch. Angetrieben vom Glücksplaneten Jupiter hat der Schütze die Tendenz, alles etwas positiver zu sehen, als es wirklich ist. Der Optimismus des Schützen wandelt sich daher manchmal in Naivität. Auf andere kann diese Eigenschaft des Schützen schnell als Dummheit interpretiert werden.

Dümmste Sternzeichen: Krebs

Das Element Wasser hat in der Astrologie häufig den Bezug zu hohen intellektuellen Fähigkeiten. Wasserzeichen wie der Krebs sind am besten, wenn es darum geht, sich in andere Menschen und Dinge hineinzufühlen. Die hohe Emotionalität des Sternzeichens Krebs verschafft ihm aber auch den Ruf, sehr sensibel zu sein. Krebse handeln darum manchmal weniger mit dem Kopf als mit dem Herz, was beim Krebs zu dummen Entscheidungen führen kann.

Dümmste Sternzeichen: Löwe

Löwen sind, ganz der Raubkatze nach, weniger dafür bekannt, mit ihrem Intellekt als mit physischen Kräften zu punkten. Das Sternzeichen Löwe genießt es, sich im eigenen Ruhm zu sonnen und den Mittelpunkt seiner eigenen Welt zu bilden. Diese häufige Arroganz lässt das Sternzeichen Löwe auf andere ziemlich dumm wirken. Hinzu kommt, dass sich das Sternzeichen Löwe das Rampenlicht gerne mal mit albernem und kindischem Verhalten erkämpft. Auch diese Charaktereigenschaft des Sternzeichens Löwe kann auf andere dumm wirken.

Dümmste Sternzeichen: Stier

Als Erdzeichen ist der Stier tief mit seinen eigenen Routinen verwurzelt. Hat sich der Stier einmal eine Eigenschaft angewöhnt, ist es schwer, dieses Sternzeichen davon abzubringen. Genauso ist es auch, wenn der Stier eine bestimmte Meinung vertritt. Die Sturheit des Stiers beschert ihm das Vorurteil, recht eingeschränkt zu denken. Die Gedankengänge anderer will das Sternzeichen Stier zumeist nicht mal nachvollziehen können – dafür ist es ihm zu wichtig, auf sein Recht zu beharren.

Dümmste Sternzeichen: Waage

Die stärkste Charaktereigenschaft der Waage ist ihre Harmoniebedürftigkeit. Ist es jemandes Aufgabe, Streit zu schlichten, wird sich das Sternzeichen Waage garantiert freiwillig melden. Obwohl die Waage einen starken Gerechtigkeitstrieb verfolgt, wird sie diese Eigenschaft willentlich aufgeben, wenn sich Konflikte somit lösen lassen. Weil der Waage Harmonie über alles geht, lässt sie das manchmal unklug erscheinen.

Dümmste Sternzeichen: Widder

Das Feuerzeichen Widder glänzt nur so mit seinem Selbstbewusstsein. Kommt es zum Gefecht, solltest du dich lieber nicht mit dem Sternzeichen Widder anlegen – denn dieses Sternzeichen wird vom Kriegerplanet Mars regiert. Das Temperament des Widders kann jedoch leicht zu unüberlegtem Handeln führen, was dem Widder den Titel des dümmsten Sternzeichens beschert. Dabei ist es meistens die Begeisterung und Leidenschaft des Widders, die das Fass zum Überlaufen bringen.

Welche Charaktereigenschaften den Tierkreiszeichen ihren Ruf als dümmste Sternzeichen beschert, weißt du jetzt. Wie sieht es aber mit anderen Klischees der Astrologie aus? Welches Sternzeichen das Seltenste von allen ist, erfährst du hier.