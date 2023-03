Verdi und EVG machen ernst! Gewerkschaften kündigen Mega-Streik an

Jetzt ist es offiziell. Verdi und die EVG haben zu einem bundesweiten Warnstreik am kommenden Montag (27. März) aufgerufen. Pendler werden zu Beginn der Woche starke Nerven benötigen. Denn der Mega-Streik dürfte den Verkehr in Deutschland weitestgehend lahmlegen.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Verdi immer wieder zu Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen – mit Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr innerhalb der Städte. Durch die Kooperation mit der Eisenbahngewerkschaft trifft es nun zusätzlich Reisende der Deutschen Bahn im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. „Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen“, hieß es am Donnerstag (23. März) aus Berlin. Es soll dabei aber nicht nur den Bahnverkehr treffen.

Verdi und EVG kündigen Mega-Streik an

Neben der Deutschen Bahn ruft die EVG auch Mitarbeiter anderer Bahn-Unternehmen zum Streik auf. So müssen Pendler auch mit Einschränkungen bei Zügen von Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn sowie Die Länderbahn rechnen. Dazu ruft Verdi in folgenden Bundesländern erneut zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf:

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Sachsen

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Bayern

Doch die Einschränkungen betreffen in diesen Bundesländern nicht nur die Schiene. Auch an Flughäfen, bei der Autobahngesellschaft und bei der Wasser- und Schiffsverwaltung sollen die Angestellten im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niederlegen.

Verdi und EVG bündeln Kräfte – das musst du wissen

„Der ganztägige Streik beginnt in der Regel in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 00.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr“, teilten beide Gewerkschaften mit.

