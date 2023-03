Plant Verdi den Mega-Streik? An diesem Tag soll Deutschland komplett lahmliegen

Erreicht der Verdi-Streik im öffentlichen Dienst eine neue Dimension? Nach Angaben der „Bild am Sonntag“ soll die Gewerkschaft eine gemeinsame Aktion mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) planen. An einem Tag soll dann nicht nur Busse und Straßenbahnen, sondern auch der Verkehr der Deutschen Bahn lahmgelegt werden.

Es wäre der absolute Horror für Pendler. Verdi hat in den vergangenen Wochen des Öfteren den ÖPNV in zahlreichen Städten bestreikt. Dabei konnten Pendler aber auf S- und Regionalbahnen ausweichen. Sollte sich die EVG tatsächlich anschließen, dürfte gar nichts mehr gehen.

Verdi und EVG: Mega-Streik an diesem Tag?

Nach Angaben der Zeitung sollen die beiden Gewerkschaften Montag, den 27. März, für einen möglichen gemeinsamen Streik ins Auge gefasst haben. Es ist der Tag, an dem die dritte Verhandlungsrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dientes in Bund und Kommunen beginnt. Ein Mega-Streik mit der EVG würde den Druck auf die Arbeitgeber enorm erhöhen.

Noch ist unklar, ob es tatsächlich zu dem Streik zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde kommt. Verdi wollte sich zu den geheimen Plänen nicht äußern. „Wenn wir das tun, werden wir Streiks rechtzeitig ankündigen“, sagte Cosima Ingenschay der Zeitung. Die stellvertretende EVG-Vorsitzende stellte allerdings klar, dass sich die Gewerkschaft selbstverständlich mit Verdi verzahne. „Wir möchten keinen Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern gute Löhne für alle Beschäftigten in der Mobilitätsbranche“, so die EVG-Verhandlungsführerin gegenüber der „BamS“.

Nicht nur Bahn beim Mega-Streik betroffen

Sollte es zum Zusammenschluss beider Gewerkschaften kommen, hätte das weitreichende Folgen. Und die betreffen nicht nur die Schiene. So wären wieder einmal auch die Flughäfen und die Autobahngesellschaft des Bundes betroffen. Dann müssten auch Autobahntunnel geschlossen werden.

Verdi und EVG fordern für ihre Mitglieder angesichts der Rekordinflation mehr Geld. Verdi will eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro für seine Beschäftigten herausschlagen. Die EVG setzt noch einen drauf. Die Bahngewerkschaft fordert zwölf Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr monatlich. Während der Bund bereits eine Lohnerhöhung von fünf Prozent und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro in Aussicht gestellt hatte, hat die Deutsche Bahn bislang kein Angebot vorgelegt. Am Dienstag und Mittwoch (14. und 15. März) startet eine neue Tarifrunde, eine Einigung schon zu diesem Zeitpunkt wird nicht erwartet. Verdi hat die Beschäftigten im Gesundheitswesen für beide Tage bundesweit zu Streiks aufgerufen.