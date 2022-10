Urlaub an der Nordsee: DIESE beliebten Touristen-Hotspots drohen zu verschwinden

Ein Urlaub an der Nordsee wird vermutlich immer beliebt bleiben. Orte wie etwa die Insel Sylt und Borkum ziehen jährlich dutzende Touristen an ans Meer.

Doch ein beliebter Ort für den Urlaub an der Nordsee steht vor dem Abgrund. Und auch andere könnten bald verschwinden, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Touristen-Spots dem Untergang geweiht – DARUM

Vor allem für viele Anwohner, die in verschiedenen Städten oder Dörfern entlang der 3.700 Kilometer langen deutschen Nordsee- und Ostsee-Küste wohnen, könnten dabei ihr Zuhause verlieren.

Genauer gesagt sind davon rund 3,5 Millionen Menschen in Deutschland betroffen. Der tragische Grund ist der Anstieg des Meeresspiegels, der durch den Klimawandel verursacht wird.

—————————-

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

—————————-

Gletscher und Eisschilde aus den Polarregionen und in Grönland schmelzen aufgrund der steigenden Temperaturen und dadurch fließt immer mehr Wasser in die Ozeane. Höhere Temperaturen heizen das Meer außerdem so sehr auf, dass es sich ausdehnt und das Wasser pro Jahr um etwa 1,01 Millimeter zusätzlich steigt.

Bald kein Urlaub an der Nordsee mehr?

So könnte es dann in 30 Jahren schon der Fall sein, dass ganze Ortschaften von der Landkarte verschwinden oder gar unbewohnbar sein werden. Dabei sind Küstengebiete in Asien und an der europäischen Nord- und Ostsee betroffen.

Der Urlaub an der Nordsee steht auf der Kippe. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Von Sylt bis Amsterdam wird es wohl laut einer Studie, bei der Mithilfe des Programms „CoastalDEM“ 51 Millionen Datensätze ausgewertet wurden, dann auch mit dem schönen Nordsee-Urlaub vorbei sein.

—————————————

Eine Karte mit den beliebten Touristen-Orten, die es bald nicht mehr geben könnte, kannst du bei unserem Partner-Portal MOIN.DE sehen.

