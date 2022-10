Urlaub an der Nordsee: Beliebtes Lokal auf Sylt macht dicht – der Grund ist bitter

Ein Urlaub an der Nordsee ist besonders seit der Pandemie beliebter denn je. In den vergangenen Wochen geriet dabei besonders die Insel Sylt in die Schlagzeilen.

Auf der Insel tut sich einiges, das bekommen auch die Lokale vor Ort zu spüren. Wenn in deinem nächsten Urlaub auf der Nordsee ein leckeres Essen genießen möchtest, solltest du umplanen. Unsere Kollegen von MOIN.de berichten.

Urlaub an der Nordsee: Nächstes Lokal muss dicht machen

Nicht ganz freiwillig landete Sylt in den vergangenen Wochen und Monaten in den Schlagzeilen. Die Turbulenzen rund um das 9-Euro-Ticket gaben sich mit der Pandemie und der Inflation die Klinke in die Hand.

Diese Betriebe auf Sylt machen unter anderem 2022 dicht:

Der Nahkauf in Westerland war am 21. Mai das letzte Mal geöffnet

Pius Weinbar musste am 30. September ihre Türen dichtmachen

Am 31. Juli schloss das Restaurant „Zur Eiche“

Laut MOIN.de gehen diese Entwicklungen nicht spurlos an den Sylter Betrieben vorbei. Am Samstag, 15. Oktober, feierte das „94Kampen“ den letzten Abend und schließt sich damit der Weinbar in Keitum an.

Bei deinem nächsten Urlaub an der Nordsee musst du auf ein Lokal verzichten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Lange Zeit feierten Gäste das Restaurant unter anderem für seine Fischspezialitäten. Jetzt musste die Inhaberin die Reißleine ziehen. Die steigenden Preise für die Pacht ihrer Gaststätte machten es der Köchin unmöglich weiterzumachen.

„94Kampen“-Besitzerin hört nicht komplett auf

MOIN.de zufolge müssen die Feinschmecker allerdings nicht komplett auf die Kreationen der „94Kampen“-Besitzerin verzichten. Am Nachfolgeprojekt wird die Gastronomin ebenfalls mitwirken.

