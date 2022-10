Urlaub in der Türkei: Erdogan mit neuem Gesetz – drastische Folgen für deutsche Touristen?

Der Urlaub in der Türkei kann ein zweischneidiges Schwert sein. Zum einen lockt das Land mit warmen Klima, vielfältiger Kultur und schönen Stränden – zum anderen wird die Türkei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit strenger Hand geführt, die Menschen dort leben lange nicht so frei wie hierzulande.

Das macht jetzt auch ein neues Gesetz deutlich, das am 13. Oktober durch das türkische Parlament verabschiedet wurde. Es könnte sich künftig auch auf deinen Urlaub in der Türkei auswirken.

Urlaub in der Türkei: „Fake News“-Gesetz kann Kritiker mundtot machen

Das Gesetz zur „Bekämpfung von Desinformation“ ermöglicht dem Regime ein hartes Vorgehen gegen Kritiker und Meinungsäußerungen. Demnach drohen Menschen, die vermeintliche „Falschinformationen“ verbreiten, bis zu drei Jahren Haft, berichtet „Bild“.

Das Gesetz kann sowohl gegen Journalisten als auch gegen private Nutzer von Sozialen Medien wie Facebook und Instagram angewandt werden, wenn sie dort Meinungen oder Informationen teilen – wie es aktuell mehrere Millionen Türken täglich tun.

Das Problem: Was sogenannte „Fake News“ sind, entscheidet alleine die türkische Regierung. Macht die einen Nutzer als Botschafter von Falschinformationen aus, wird das jeweilige Online-Netzwerk dazu angehalten, diesen zu denunzieren und seine Daten heraus zu geben.

Urlaub in der Türkei: Wird das neue Gesetz für Touristen gefährlich?

Laut „Bild“ ist die Gefahr für deutsche Touristen in der Türkei noch nicht absehbar – zumal es auch vor der Verabschiedung des neuen Gesetzes für Deutsche nicht komplett sicher in dem Land war.

Ob sich die Situation durch das Gesetz zur „Bekämpfung von Desinformationen“ verschärft, wird man erst in ein paar Monaten sehen, wenn die türkische Justiz von ihm Gebrauch macht. In jedem Fall kommt es auch jetzt schon vor, dass Deutsche während ihres Türkei-Aufenthaltes willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise gehindert werden.

Das Auswärtige Amt hat daher eine umfangreiche Liste mit Sicherheitshinweisen für den Urlaub in der Türkei veröffentlicht, die du hier sehen kannst.