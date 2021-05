Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe, Edeka und Co.: Achtung, Rückruf! Diese beliebten Würstchen sind „nicht zum Verzehr geeignet“

Am Sonntag kann endlich der Grill angeschmissen werden - der erste sommerliche Tag des Jahres wird erwartet. Viele Menschen hatten sich in den vergangenen Tagen daher in Supermärkten wie Rewe oder Edeka mit Grillfleisch eingedeckt.

Nur zu gerne wollen sie das erste Grill-Wetter im Jahr 2021 sofort nutzen. Doch manche Kunden von Rewe, Edeka und Co. müssen sich in Acht nehmen: Das Unternehmen Meica ruft eine große Anzahl seiner beliebten Bratmaxe-Würste zurück.

Rewe, Edeka und Co.: Rückruf bei Würstchen

Wer bei Rewe, Edeka oder einem anderen Markt folgende Produkte gekauft hat, sollte die Würste lieber nicht auf den Grill legen:

Bratmaxe 5 Stück (313 g, MHD: 06.07.21 bis einschl. 14.07.21),

Bratmaxe 8+1 Stück (560 g, MHD: 08.07.21 bis einschl. 14.07.21),

Bratmaxe 12 Kleine (250 g, MHD: 13.07.21, 14.07.21),

Bratmaxe Geflügel 5 Stück (313 g, MHD: 30.06.21, 10.07.21, 12.07.21),

Bratmaxe Geflügel 8+1 Stück (560 g, MHD: 30.06.21, 10.07.21, 12.07.21),

Bratmaxe Würzgriller 5 Stück (414 g, MHD: 09.07.21, 15.07.21) und

Bratmaxe Mediterran 5 Stück (313 g, MHD: 30.06.21, 01.07.21, 07.07.21)

Keine Gesundheitsgefahr

Meica teilt mit: „Aufgrund eines technischen Defekts in einem Kühlraum ist es nicht auszuschließen, dass es bei nachstehend genannten Produkten vereinzelt zu geschmacklichen Abweichungen kommen kann. Betroffene Würstchen sind an einem bitteren Geschmack erkennbar.“

Die genannten Würste sind daher nicht zum Verzehr geeignet. Gleichzeitig stellt das Unternehmen aber auch klar: „Eine Gesundheitsgefährdung ist aufgrund des bitteren Geschmacks und der sehr geringen eingetragenen Menge auszuschließen.“

Und weiter heißt es in der Mitteilung von Meica: „Es sind ausschließlich Produkte mit den oben genannten MHDs betroffen. Alle anderen Produkte können bedenkenlos verzehrt werden.“

Umtausch mit Rewe, Edeka und Co. möglich

Wer eines der betroffenen Produkte erworben hat, kann die Ware auch ohne Vorlage des Kassenbons bei Rewe, Edeka und Co. umtauschen.

Wer eines der betroffenen Produkte erworben hat, kann die Ware auch ohne Vorlage des Kassenbons bei Rewe, Edeka und Co. umtauschen.