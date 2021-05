Edeka, Kaufland, Lidl und Co.: Radikale Änderung? Supermärkte und Discounter wollen Einkaufserlebnis umkrempeln

Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Ständig tüfteln Experten daran, das Einkaufen bei Edeka, Kaufland, Lidl und Co. moderner zu gestalten. Diese Idee jedoch könnte das Einkauferlebnis grundlegend ändern.

Wünschst du dir auch manchmal, dass du rund um die Uhr einkaufen könntest? Das soll vielleicht bald möglich sein. Edeka, Kaufland, Lidl und Tegut testen gerade so ein Konzept, wie hna.de berichtet.

Edeka, Kaufland, Lidl und Co.: Einkaufen via App

Dafür sollen die Mitarbeiter jedoch keine Extra-Schichte schieben müssen. Die Filialen von Edeka, Kaufland, Lidl und Co. sollen stattdessen mit modernster Robotertechnik ausgestattet werden.

Wird sich das Einkaufen bei Edeka, Kaufland, Lidl und Co bald ändern? (Symbolbild) Foto: IMAGO / photosteinmaurer.com / penofoto / CTK Photo / localpic (Montage: DER WESTEN)

Seit dem Frühjahr 2021 laufen erste Modellprojekte ausgewählten Standorten an. Doch wie funktioniert das Ganze?

Kunden von Edeka, Kaufland, Lidl und Tegut nehmen wie gewohnt die Produkte aus den Regalen. Doch bezahlt wird an einem Automaten oder über eine App. Die Supermärkte und Discounter setzen auf das Vertrauen zu den Kunden.

Aber auch Kameras, Chips und Sensoren sollen zum Einsatz kommen. Lidl und Kaufland testen dieses Konzept bereits auf dem Bildungscampus in Heilbronn. Beim Modell „shop-box“ scannen Kunden beim Betreten der Filiale mit einer App einen QR-Code.

Kameras und Sensoren erfassen dann, was der Kunde einpackt. Danach geht’s auch wieder raus. Denn die Bezahlung erfolgt via App – kein Anstehen an der Kasse mehr nötig.

Edeka, Kaufland, Lidl und Co.: Roboter bringt Produkte

Bei „collect.box“ wählen die Kunden die Produkte im vorab über die App aus. Die werden dann in der Filiale bereitgestellt und müssen nur abgeholt werden. Bezahlt wird ebenfalls über die App.

Auch Edeka testet Robotertechnik. In Renningen in Baden-Württemberg gibt es seit Februar einen „E 24/7“. Per App bestellen Kunden ihre Artikel. Die landen später in einem Fach und können einfach entnommen werden.

Ob Kunden bei Edeka, Kaufland, Lidl und Co. in Zukunft so einkaufen können? Das steht noch nicht fest. Wie hna.de berichtet, sind es erstmal Tests. Man will schauen, wie die Kunden es annehmen. (ldi)