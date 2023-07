In der vergangenen Zeit ist das Thema bei Gesprächen zwischen Fahrgästen und Mitarbeitern am Oberhausener Hauptbahnhof schon mehrmals aufgetaucht und jetzt wurde es auch offiziell bestätigt. Auf Nachfrage der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) wurde von der Deutschen Bahn bestätigt, dass das Reisezentrum im Oberhausener Hauptbahnhof geschlossen wird.

Die Deutsche Bahn sieht bei dem Problem eine Mitschuld beim Verkehrsverband Rhein-Ruhr (VRR) und ist dabei bemüht, in naher Zukunft eine andere Lösung vor Ort anbieten zu können.

Oberhausen: Wie geht es jetzt weiter?

Ein Sprecher des Unternehmens bescheinigt immerhin, man wäre „bemüht, vor Ort Partner für den personenbedienten Verkauf von Fernverkehrsfahrscheinen zu gewinnen“. Die ersten Gespräche seien dazu bereits geführt worden. Es besteht derzeit allerdings noch Unklarheit, was mit den Räumen am Hauptbahnhof in Oberhausen geschehen soll, wenn die Bahn-Mitarbeiter ausgezogen sind.

Der Grund für die zukünftige Schließung des Reisezentrums liegt an der voranschreitenden Digitalisierung wie der Sprecher der Deutsche Bahn erklärt: „Der anhaltende Trend zu digitalen Vertriebsplattformen, wie dem DB-Navigator oder bahn.de, hat im Laufe der letzten Jahre dazu geführt, dass immer weniger Kundinnen und Kunden das Reisezentrum für den Kauf ihrer Fahrscheine oder Auskünfte in Anspruch genommen haben“.

Buchungsverhalten der Reisenden hat sich verändert

In den letzten Jahren habe sich das Buchungsverhalten der Bahn-Kunden geändert. Demnach buchen Reisende bereits heute vier von fünf Tickets im Fernverkehr auf der Internetseite der Bahn beziehungsweise über die Smartphone-App des Unternehmens. Auch weitere Serviceleistungen, wie die Inanspruchnahme der Fahrgastrechte, würden zunehmend in digitaler Form genutzt.

