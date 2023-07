Über diese Kehrtwende freut sich wohl die ganze Stadt! Kaufland gehört zu den beliebtesten Supermärkten überhaupt. Umso größer der Schock, als der Supermarkt im Februar 2022 ankündigte, die Filiale am Kleinen Markt in Oberhausen nach fast 30 Jahren zu schließen. In Oberhausen selbst sprach man von einem „Supermarktbeben“.

Jetzt aber gibt es gute Nachrichten für alle Anwohner und Shopping-Freunde: Denn Kaufland wird eine neue Filiale am Sterkrader Tor eröffnen! Sogar ein Eröffnungstermin steht fest, am 24. August will Kaufland erstmals für Kunden die Tore öffnen. Doch selbst das hat seinen „Preis“…

Oberhausen: Neuer Kaufland kommt! Das müssen Anwohner wissen

Denn während Kaufland ans Sterkrader Tor zieht, verabschiedet sich Edeka vom gleichen Standort. Der Kaufland-Konkurrent will sein Geschäft im Luchscenter in Oberhausen-Alsfeld bündeln. Der Grund für Weggang seien gestiegene Mietkosten am Sterkrader Tor. Kaufland will jetzt in die ehemaligen Edeka-Räume einziehen. Allerdings ist die Ladenfläche deutlich kleiner.

Und so wird auch das Sortiment kleiner ausfallen als noch am alten Standort am Kleinen Markt, wie die „NRZ“ berichtet. Immerhin stehen auch schon die Öffnungszeiten fest: Kaufland will ab Ende August montags bis samstags zwischen 7 und 22 Uhr öffnen. Lokalpolitiker befürchten nur den Weggang von Edeka und die Verkleinerung von Kaufland, weniger Auswahl zur Nahversorgung der Bürger.

Außerdem droht jetzt ein langer Leerstand im alten Kaufland neben dem Technischen Rathaus. Als abschreckendes Beispiel gelten die ehemaligen Möbelhäuser Heck, Porta und Finke am Neumarkt in Oberhausen. Dort sind sogar die Gebäude über die Jahre verfallen. Immerhin gibt es an dieser Front auch eine gute Nachricht. Die ehemaligen Möbelhäuser sollen abgerissen werden, an dieser Stelle soll Platz für neue Wohnungen entstehen.