„Haben Grund zu feiern“: Kaufland meldet Neuigkeit – doch die Kunden sind zwiegespalten

Für Kaufland gibt es einen Grund zur Freude, denn das Unternehmen belegt in einer Studie den ersten Platz. Als dies in den sozialen Medien vermeldet wird, reagieren jedoch einige Kunden ganz anders als erhofft und konfrontieren Kaufland mit Kritikpunkten.

Auf Facebook und Instagram teilt Kaufland die Neuigkeiten mit den Kunden. Dort schreibt das Unternehmen: „Wir haben Grund zu feiern.“ Das Unternehmen hat nämlich bei der Online-Befragung „Alles für die Familie“ den ersten Platz in der Kategorie Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser belegt. Die Studie wurde von der Service Value GmbH in Kooperation mit „Deutschland Test“ durchgeführt.

Nutzer äußern Kritik auf Facebook und Instagram

In der Studie wurde untersucht, welche Anbieter und Marken bei Familien am beliebtesten sind und auch, wo das Kundenvertrauen am höchsten ist. Um dies herauszufinden, wurden rund 124.000 Kunden befragt. Die Studie wurde in mehrere Kategorien unterteilt, die für Familien relevant sind. Darunter befinden sich unter anderem Apotheken und Möbelhändler, aber auch Supermärkte, Zoos und Freizeitparks.

+++ Auch interessant: Kunden von Rewe, Kaufland & Co. machen es immer wieder – doch jetzt wächst der Frust +++

In der Kategorie „Lebensmittel Einzelhändler“ wurde Kaufland zwar nicht berücksichtigt, denn dort ging Platz eins an Edeka, dicht gefolgt von Rewe auf Platz zwei. Dafür erobert Kaufland im Bereich „Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser“ den ersten Platz.

In den Kommentaren in den sozialen Medien teilen jedoch nicht alle Verbraucher die Einschätzung der Studie. Stattdessen erntet Kaufland auch einiges an Kritik. Irritiert schreibt ein Instagram-Nutzer: „Die Google-Bewertungen der Kaufland-Häuser weichen davon doch dezent ab …“ In den Google-Rezensionen einiger Filialen finden sich unter anderem Beschwerden von Kunden, die sich über die Auswahl oder das Personal beschweren.

+++ Lese-Tipp: Jetzt ist es raus! Beliebtes Produkt von Aldi, Rewe & Co. entlarvt – „Bitterer Beigeschmack“ +++

Kaufland verteidigt Platz eins seit mehreren Jahren

Das ist jedoch nicht die einzige kritische Aussage in den Kommentaren. So finden sich auf Instagram auch Beschwerden über die App von Kaufland und darüber, dass Preise falsch angegeben wurden. Kritik, auf die das Unternehmen jedoch auch sofort reagiert. In den Kommentaren bietet dieses an, dass die unzufriedenen Verbraucher sich mit dem Kundenmanagement austauschen können, um jegliche Beschwerden zu klären.

Trotz aller kritischen Stimmen finden sich auch einige Verbraucher, die sich für das Unternehmen freuen. So heißt es von einer begeisterten Instagram-Nutzerin: „Oh toll“. Auch auf Facebook lobt eine Kundin: „Eure SB-Bäcker-Abteilung hat definitiv einen Preis für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verdient.“ Und an der Auszeichnung muss wohl auch was dran sein, denn Kaufland verteidigt den ersten Platz in dieser Kategorie schon seit mehreren Jahren.