Bahn-Drama in NRW bahnt sich an – HIER fährt bald kein Zug mehr

Ab Januar 2028 wartet eine gewaltige Herausforderung auf Bahn-Pendler in NRW: Es steht eine grundlegende Sanierung auf einer wichtigen Strecke an. Zwei zentrale Bahnhöfe können so nicht mehr direkt angesteuert werden.

Zunächst steht eine Generalsanierung an, im Sommer folgt der Neubau vierer maroder Bahnbrücken. Pendler in NRW werden daran ordentlich zu knabbern haben.

Längere Fahrzeiten durch Bahn-Umleitungen in NRW

Betroffen ist die Strecke zwischen dem Kölner und Bonner Hauptbahnhof. Hier wird es über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren keine Direktverbindung geben. „Vor allem für Pendler aus südwestlicher Richtung ist diese lange Sperrung problematisch“, sagt der Bahnexperte Herbert Dopstadt vom Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Züge sollen über die Güterzugstrecke nach Köln-Kalk umgeleitet werden. Dafür braucht es 25 Minuten mehr Fahrzeit – inklusive Richtungswechsel. Ein provisorischer Haltepunkt am Bonner Wall soll Pendler entlasten. Kritiker warnen vor überfüllten Strecken, vor allem auf der Südbrücke und in Messe/Deutz, wo kaum Platz für weitere Regionalzüge bleibt.

Bahn wird Pendler stark belasten

Die Bahn sollte gewährleisten, dass Pendler aus Bonn und der Eifel während der Bauzeit bequem am Bahnhof Süd auf die Kölner Verkehrsbetriebe umsteigen können, fordert Dopstadt. Eine Umleitung über die Südbrücke wäre hingegen keine sinnvolle Alternative.

NRW steht mit diesem Großprojekt vor einer Verkehrsprobe. Eine Entspannung für die Betroffenen scheint nicht so schnell in Sicht. Das Betriebskonzept sei aber noch nicht endgültig abgestimmt, erklärte ein Sprecher von go.Rheinland gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger„. Fest steht jedoch, dass das Vorhaben für zehntausende Pendler bis Ende 2029 Einschränkungen bedeuten wird.

