Wie unverschämt dreist ist das denn? Die Polizei Oberhausen nahm am Mittwoch (21. Juni) mehrere Personen auf der Bonmannstraße in Lirich-Nord fest. Ein Zeuge meldete vorher, dass sie sich in einem schwarzen Auto vor einem Kindergarten aufhalten würden.

Als die Polizei anrückte, flüchtete eine Person aus dem Mercedes, rannte weg – und warf noch eine kleine Tüte Marihuana in den Außenbereich der Kita! Doch das brachte alles nichts, die Polizisten konnten die vier jungen Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren ergreifen und durchsuchen.

Oberhausen: Drogendealer wollten vor Kita verticken

Die Beamten fanden Drogen, eine Feinwaage, Tütchen und Bargeld in „dealertypischer“ Stückelung. Dabei blieb es aber nicht… Denn „ganz nebenbei“ wurde ein E-Scooter sichergestellt, der als gestohlen gemeldet war. Ein 20-Jähriger führte ihn mit sich.

Auch die Kennzeichen von einem schwarzen Mercedes wurden gestohlen, das Auto selbst war eigentlich außer Betrieb gesetzt. Alle Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizei Oberhausen gebracht.

Mehr News:

Kriminalkommissar Michael Mende: „Wir danken dem Hinweisgeber. Der Fall zeigt, wie wichtig aufmerksame Augen und Ohren der Oberhausener bei der Verbrechensbekämpfung sind.“