Polizei Essen warnt Anwohner vor Gefahr – sie kann überall lauern

Was wie eine harmlose Warnung vor Betrügern begann, endete für eine Seniorin aus Essen beinahe in einem Albtraum.

Nun warnt die Polizei Essen die Anwohner – es geht um viel Geld!

Seniorin aus NRW wurde Opfer von Kriminellen

Am Donnerstagabend, dem 24. Juli, bekam eine Seniorin aus NRW mehrere Anrufe von Unbekannten, die sich als Kriminalbeamte ausgaben und sie vor angeblichen Betrügern warnten. Am nächsten Morgen riefen sie erneut an und fragten, ob sie einen Safe, Schmuck oder andere Wertsachen zu Hause habe. Die Frau erzählte arglos, dass sie ihre Wertgegenstände sicher in einem Bankschließfach aufbewahre.

Kurz darauf, an der Haltestelle „Rotkreuzzentrum“, sprach sie ein junger Mann an, der sich als Polizist ausgab und sie aufforderte, ihm ihre Handtasche zu geben. Er stieg mit der Tasche in ein Auto und fuhr davon. Glücklicherweise kam ihr die Situation merkwürdig vor, und sie erstattete Anzeige bei der echten Polizei.

Damit dieser Vorfall nicht noch anderen Personen aus NRW passiert, warnt die Polizei Essen nun eindringlich – und das aus gutem Grund. Denn die Masche, mit der die Täter vorgehen, ist perfide, aber leider kein Einzelfall. Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer solcher Betrugsversuche.

So schützt du dich vor solchen Betrugsversuchen

Deshalb gilt: Wenn dich ein Unbekannter anruft oder unangekündigt vor deiner Tür steht, sei grundsätzlich misstrauisch – selbst wenn die Person behauptet, von der Polizei oder einer Behörde zu sein. Gib auf keinen Fall persönliche Informationen preis, insbesondere nicht zu deinen finanziellen oder familiären Verhältnissen. Genau das nutzen Betrüger gezielt aus, um Vertrauen aufzubauen und dich in Sicherheit zu wiegen.

Und lass dich in solchen Momenten nicht unter Druck setzen. Wichtig ist auch zu wissen, dass die echte Polizei dich niemals am Telefon auffordern wird, Geld, Wertgegenstände oder sensible Daten wie PIN-Codes herauszugeben. Solche Forderungen sind immer ein sicheres Warnsignal.

Wenn dir ein Anruf oder eine Situation verdächtig vorkommt, zögere nicht: Wähle den Notruf 110 oder wende dich direkt an die Polizei in deiner Nähe. Besser einmal zu viel gemeldet als einmal zu spät reagiert.