Kreuzfahrt: Deutsche Reederei muss Abschied nehmen – schon im Sommer ist Schluss

Eine deutsche Reederei muss nun Abschied nehmen. Kreuzfahrt-Fans müssen deshalb jetzt ganz stark sein. Schon im Spätsommer ist es soweit.

Diese Nachricht werden Kreuzfahrt-Passagiere aus Deutschland wohl gar nicht gerne hören: Die World Voyager wird Mitte September dieses Jahres die Flotte von Nicko Cruises verlassen.

Kreuzfahrt-Schiff: Transfer an USA

Wenn du also noch einmal eine gute Zeit auf dem Schiff genießen willst, kannst du jetzt noch die Gelegenheit nutzen, an Bord der World Voyagers zu gehen, wie das Online-Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Anfang Mai machte Nicko Cruises publik, dass die World Voyager an Atlas Ocean Voyages in die USA transferiert wird. Jetzt steht die plötzliche Abschiedssaison des Dampfers vom deutschen Markt an. Im September verlässt das Expeditionsschiff die Flotte.

Island noch einmal erleben

Im Sommer kannst du mit der World Voyager noch einmal den nördlichen Polarkreis umfahren und dabei die Natur von Island erleben. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ schreibt, ist dies auch die letzte Gelegenheit, sich noch ein Goodbye-Special zu sichern.