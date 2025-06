Kreuzfahrt-Reederei zieht Reißleine: Passagiere müssen verzichten – „Grausame Aktivitäten“

Eine Kreuzfahrt soll herrlich entspannend sein: vom stressigen Alltag einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen. Doch während einer Kreuzfahrt steht nicht nur Relaxen auf dem Programm. Natürlich wollen die Passagiere an Bord auch etwas erleben.

Je nach Land, welches das Kreuzfahrt-Schiff ansteuert, sind unterschiedliche Aktivitäten möglich. Jetzt hat eine Reederei die Reißleine gezogen. Passagiere, welche mit Carnival Corporation reisen, müssen auf eine Sache künftig verzichten.

Kreuzfahrt-Unternehmen zieht Schlussstrich

Die Tierschutzorganisation Peta zeichnet sich für die gestrichene Aktivität verantwortlich. Es geht um die „Elefantenbegegnungen“. Diese findest du ab sofort nicht mehr im Programm bei den Kreuzfahrten der Carnival Corporation, wie Peta in einer Pressemitteilung erklärt.

„Nach Kontaktaufnahme von Peta USA und über 40.000 ihrer Unterstützer hat die größte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt, die Carnival Corporation, bestätigt, keine Ausflüge mehr zu Betrieben anzubieten, in denen Elefanten in Gefangenschaft von Besuchern geritten oder gebadet werden“, verkündet Peta.

Kreuzfahrt: Reederei bekommt als Dank Pralinen geschenkt

Zu der Carnival Corporation zählen unter anderem Aida Cruises mit Sitz in Rostock, Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line und Seabourn. Sie schließt sich weiteren führenden Reiseunternehmen wie Tripadvisor, Airbnb, Booking.com, Costco Travel, Expedia Group und Royal Caribbean an und nimmt die „Elefantenbegegnungen“ laut Peta aus dem Plan. Als Dank schickte Peta USA der Carnival Corporation eine Schachtel veganer Pralinen in Elefantenform.

„Die Carnival Corporation ist mit dieser dringend notwendigen Richtlinienänderung zur Heldin der Stunde avanciert. Sie wird einen großen Beitrag dazu leisten, grausame Aktivitäten, bei denen Elefanten geschlagen und angekettet werden, zu beenden“, sagt Tracy Reiman, Executive Vice President von Peta USA. „Peta ermutigt Touristen, freundliche Reiseunternehmen wie Carnival zu wählen, die Elefantenausbeutung bei ihren Ausflügen vermeiden.“