Tsunami-Alarm nach Erdbeben: Videos zeigen Wellen vor Japan ++ auch USA und Russland zittern

Tsunami-Alarm im nördlichen Pazifik! Nach einem heftigen Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka zittern die Menschen an der Ostküste Russlands, in Japan und an der Westküste der USA vor zerstörerischen Wellen.

Mit einer Stärke von 8,8 – so die Daten der US-Erdbebenwarte USGS – war das Erdbeben das stärkste seit der Fukushima-Katastrophe im März 2011. In vielen Ländern begann man bereits mit groß angelegten Evakuierungen.

Tsunami-Alarm nach Erdbeben

7.24 Uhr: Immer größere Flutwellen an Japans Küste

Videos im Netz zeigen die deutlich ansteigenden Flutwellen an der japanischen Küste. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, wurden an der Küste der nördlichen Präfektur Hokkaido sowie der Präfektur Iwate im Nordosten inzwischen Flutwellen mit einer Höhe von 60 Zentimetern registriert. Die Behörden haben Warnungen vor einem bis zu drei Meter hohen Tsunami ausgegeben.

7.10 Uhr: Russische Behörden rufen Notstand aus

Russische Behörden haben in der fernöstlichen Region Sachalin für eine betroffene Inselgruppe im Pazifik den Notstand ausgerufen. „Im Bezirk Nordkurilen, wo sich heute ein Erdbeben und ein Tsunami ereignet haben, wurde der Notstand ausgerufen“, erklärte die Regierung von Sachalin am Mittwoch. Auf den nördlichen Kurilen hatten Tsunamiwellen Gebäude beschädigt und Überschwemmungen verursacht.

6.32 Uhr: Krisen-Stimmung in Japan und den USA

Die japanischen Behörden stuften ihre Tsunami-Warnung am Vormittag (Ortszeit) hoch: An der Pazifikküste drohten demnach bis zu drei Meter hohe Flutwellen, vor denen Anwohner in höher gelegenen Gegenden Schutz suchen sollten. Zudem wurden alle Arbeiter und Angestellten des Atomkraftwerks Fukushima evakuiert. Die japanische Regierung richtete einen Krisenstab ein. Ministerpräsident Shigeru Ishiba rief die Menschen auf, sich in höher gelegene Gebiete oder Evakuierungsgebäude zu begeben.

Das staatliche Tsunami-Frühwarnsystem in den USA sprach ebenfalls von Wellen von bis zu drei Metern Höhe, die die Küste des Tausende Kilometer vom Zentrum des Bebens entfernten Bundesstaats Hawaii kurz nach 7 Uhr am deutschen Morgen erreichen könnten. Küstenbewohner sollten die gefährdeten Gebiete sofort verlassen oder in mindestens zehnstöckigen Gebäuden Schutz suchen, hieß es. Außerdem sollten Schiffe auf Geheiß der US-Küstenwache die Häfen von Hawaii verlassen, um nicht von den Wellen an Land gespült zu werden. Auch für Alaskas Westküste wurde eine Tsunami-Warnung erlassen. Weiter entfernte Pazifikstaaten wie die Philippinen und Indonesien wappneten sich ebenfalls für drohende Flutwellen.

Mittwoch, 30. Juli, 5.41 Uhr:

Laut der Russischen Akademie der Wissenschaften handelte es sich um das heftigste Erdbeben auf der Kamtschatka seit 1952. Mit weiteren Nachbeben sei noch etwa einen Monat lang zu rechnen, sie könnten Stärken von bis zu 7,5 erreichen. In der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski rannten laut Tass verängstigte Menschen barfuß ins Freie. Kleiderschränke stürzten um, Autos rutschten über wackelnde Straßen und ein Kindergarten-Gebäude wurde schwer beschädigt. Zeitweise sei das Strom- und Telefonnetz zusammengebrochen. (mit dpa)