Drastische Maßnahmen wegen Erdbeben! Kreuzfahrt-Passagiere „haben schreckliche Angst“

Das stärkste Beben seit Fukushima löst weltweit Alarm aus. Verletzte, Fluten und Evakuierungen – nun sind auch Kreuzfahrt-Gäste auf Hawaii betroffen: Zwei Schiffe legten ohne sie ab.

Auf TikTok macht eine Passagierin deutlich: „Wir haben schreckliche Angst!“

Kreuzfahrt-Schiffe legen ohne Passagiere ab

Ein gigantisches Seebeben hat den Pazifik in Aufruhr versetzt: Mit einer gewaltigen Stärke von 8,8 erschütterte es die Tiefsee vor der russischen Halbinsel Kamtschatka und löste in zahlreichen Ländern Alarm aus – von Japan über die Philippinen bis hin zur Westküste der USA und Teilen Lateinamerikas. Auch Hawaii rief höchste Warnstufe aus. Es drohten meterhohe Tsunami-Wellen, die an vielen Küsten Angst und Fluchtbewegungen auslösten.

Obwohl bislang keine größeren Schäden gemeldet wurden, blieb die Lage zunächst angespannt. In einigen Regionen wurden die Warnungen im Laufe des Tages wieder zurückgenommen oder herabgestuft.

Das Epizentrum des Bebens befand sich laut der US-Erdbebenwarte USGS etwa 130 Kilometer vor der kaum besiedelten Ostküste Kamtschatkas – tief unter dem Meeresboden in der offenen See. Das Erdbeben ereignete sich gegen 1.30 Uhr deutscher Zeit und gehört zu den stärksten je registrierten Erschütterungen weltweit.

Passagierin spricht offen: „Niemand weiß, was los ist“

Und die Lage spitzt sich weiter zu: Zwei Kreuzfahrt-Schiffe haben den Hafen früher als geplant verlassen – darunter die „Pride of America“, die ohne ihre Passagiere an Bord ablegte. Laut „t-online“ habe dies die Reederei angekündigt, doch vor Ort herrscht Chaos. Die Behörden ordneten in den betroffenen Küstenorten Evakuierungen an. Außerdem forderten sie die Schiffe auf, in tiefere Gewässer zu fahren, während zurückgelassene Passagiere sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit brachten.

Ein Urlauberin schildert auf TikTok die dramatische Szene am Hafen: „Wir haben es bis zum Hafen geschafft, aber das Schiff legt ab. Es ist verrückt – es ist Chaos. Niemand weiß, was los ist. Wir haben Familienmitglieder auf dem Schiff, sie haben schreckliche Angst um uns. Wir haben schreckliche Angst um uns. Leute weinen hier, wir flüchten jetzt auf höhere Ebenen.“

Mittlerweile hat die Kreuzfahrt-Passagierin auf TikTok mitgeteilt, dass sie sich in höhergelegene Gebiete in Sicherheit gebracht hat. Bleibt zu hoffen, dass sie schnell mit ihren Liebsten wieder vereint wird.