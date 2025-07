Kreuzfahrten ersatzlos gestrichen – zahlreiche Passagiere bangen um ihren Urlaub

Hast du schon mal davon geträumt, mehrere Traumziele in nur einer Reise zu entdecken – ganz ohne ständig den Koffer zu packen? Kreuzfahrten machen genau das möglich und bieten dir dabei jede Menge Komfort und Abwechslung. Ob entspannte Stunden an Bord oder interessante Ausflüge an Land – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Aktuell müssen Kreuzfahrt-Liebhaber allerdings stark sein, denn einige Fahrten werden ersatzlos gestrichen. Grund dafür ist der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Doch welche Reisen sind betroffen?

Diese Kreuzfahrten sind ersatzlos gestrichen

Nach Angaben von „kreuzfahrt-schiffe.de“ wird die AIDAprima von AIDA Cruises ihre geplante Orient-Saison inklusive der Überfahrten vom 3. Oktober 2025 bis zum 25. März 2026 nicht durchführen.

Auch bei der Costa Toscana von Costa Crociere fällt die gesamte Orient-Saison samt Transreisen aus – und zwar im Zeitraum von Mitte November 2025 bis Mitte April 2026. Andere Kreuzfahrten sollen hingegen wie geplant stattfinden.

Diese Reisen finden wie geplant statt

Nach aktuellem Stand fahren die folgenden Kreuzfahrten wie geplant:

Die Celestyal Discovery von Celestyal Cruises fährt vom 12. Dezember 2025 bis zum 6. März 2026 ab und bis Dubai oder Abu Dhabi.

von Celestyal Cruises fährt vom 12. Dezember 2025 bis zum 6. März 2026 ab und bis Dubai oder Abu Dhabi. Die Celestyal Journey ist vom 6. Dezember 2025 bis zum 21. März 2026 ab/ bis Dubai oder Doha unterwegs.

ist vom 6. Dezember 2025 bis zum 21. März 2026 ab/ bis Dubai oder Doha unterwegs. Mein Schiff 4 von TUI Cruises bietet Reisen ab und bis Dubai vom 9. November 2025 bis zum 23. März 2026 an.

von TUI Cruises bietet Reisen ab und bis Dubai vom 9. November 2025 bis zum 23. März 2026 an. Mein Schiff 5 fährt vom 18. Dezember 2025 bis zum 12. März 2026 ab/bis Dubai oder Doha.

fährt vom 18. Dezember 2025 bis zum 12. März 2026 ab/bis Dubai oder Doha. Die MSC Euribia von MSC Cruises ist vom 8. November 2025 bis zum 4. April 2026 ab/bis Dubai, Abu Dhabi oder Doha im Einsatz.

Allerdings behalten die Reedereien die Sicherheitslage in der Region genau im Blick und können bei Bedarf auf Veränderungen reagieren. Zahlreiche Passagiere, die sich für eine dieser Reisen entschieden haben, dürften also bangen. Ob sie ihren Urlaub letztendlich antreten oder er doch noch ins Wasser fällt, bleibt vorerst abzuwarten.