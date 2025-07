Alle Kreuzfahrten abgesagt! Reederei geht drastischen Schritt

Costa Kreuzfahrten passt ihr Programm für den Winter 2025/2026 an. So bleibt die Costa Toscana länger im westlichen Mittelmeer. Neue, längere Routen verbinden dabei Südeuropa mit Zielen in Nordafrika. Kreuzfahrten in den Emiraten sowie die Überfahrten von und nach Dubai werden hingegen abgesagt. Grund dafür ist die unsichere Lage im Nahen Osten.

Die Costa Toscana setzt ihre 8-tägigen Kreuzfahrten bis Mitte November 2025 fort. Ab dem Winter 2025 erweitert sie das Angebot um längere Routen in Südeuropa und Nordafrika. Genauere Details hierzu wolle Costa Kreuzfahrten in Kürze veröffentlichen. Die Reiseroute ab Savona nach Santa Cruz de Tenerife am 13. November bleibt jedoch bestehen.

Vielfältige Kreuzfahrt-Optionen für den Winter

Auch wenn die Kreuzfahrt in den Emiraten nicht stattfinden wird, bietet Costa dennoch für deutsche Gäste neue Routen an – wie zu den kanarischen Inseln an Bord der Costa Fortuna, berichtet „kreuzfahrt-aktuelles.de“. Mit „Fly&Cruise“-Paketen ab deutschen Flughäfen sind diese Kreuzfahrten leicht zu erreichen. Inselstopps beinhalten Madeira oder Agadir in Marokko. Eine Woche reicht aus, um mehrere spannende Reiseziele zu erleben.

Die Karibik-Kreuzfahrten von Costa versprechen weiße Sandstrände und türkisblaues Wasser. Die Costa Pacifica bietet einwöchige Routen ab der Dominikanischen Republik. Wer mehr Zeit hat, kann diese zu zweiwöchigen Reisen kombinieren. Ein exklusiver Charterflug mit Condor erleichtert die Anreise.

Gäste, deren Emirate-Kreuzfahrten gestrichen wurden, erhalten alternative Angebote. Laut „kreuzfahrt-aktuelles.de“ kontaktiert Costa diese Reisenden aktiv und schlägt warme Reiseziele vor. Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass jeder Gast trotzdem eine passende Lösung für seinen Winterurlaub findet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.