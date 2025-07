Massenausbruch an Bord! Urlaub von Kreuzfahrt-Passagieren völlig versaut

Eine Kreuzfahrt ist für viele ein echtes Highlight, denn Passagiere entdecken zahlreiche neue Orte. An Bord können sie sich hingegen verwöhnen lassen, den Wellen lauschen und sich am Buffet bedienen.

Doch genauso wie bei allen anderen Reisen kann es auch auf einer Kreuzfahrt zu Problemen kommen. Beispielsweise durch einen Massenausbruch einer Krankheit. Genau das mussten jetzt zahlreiche Passagiere feststellen.

Kreuzfahrt-Urlaub versaut

Ein Virusausbruch hat auf der „Navigator of the Seas“ für Krankheitsfälle gesorgt, wie „T-Online“ berichtet. 134 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder erkrankten zwischen dem 4. und 11. Juli. Häufige Symptome waren Durchfall, Erbrechen und Bauchkrämpfe. Stuhlproben wurden untersucht, doch die genaue Virusursache ist laut CDC noch unbekannt.

Auch interessant: Beliebte Touristenstadt will weniger Kreuzfahrt-Schiffe zulassen – Passagiere sollten genau hinschauen +++

An Bord wurden erkrankte Personen isoliert, zudem verstärkte man die Desinfektionsmaßnahmen. Kreuzfahrten sind aufgrund der engen Gemeinschaftsanlagen anfällig für Infektionskrankheiten. Ein Virus, kontaminierte Gegenstände oder Lebensmittel können einen Ausbruch auslösen. Die Ausbreitung auf Schiffen wird durch die hohe Zahl täglich wechselnder Kontakte begünstigt.

Passend dazu: Deutsche Botschaft in der Türkei wendet sich an alle Urlauber – es geht um einen Notfall +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Experten mit bitterer Prognose

Auch andere Kreuzfahrt-Schiffe wie die „Queen Mary 2“ meldeten jüngst Virusausbrüche. Im März erkrankten dort 266 von 2.538 Passagieren, was elf Prozent entspricht. Die US-Gesundheitsbehörde CDC registrierte bis Mitte Mai zwölf Norovirus-Ausbrüche auf Kreuzfahrten, fast so viele wie im gesamten Vorjahr.

Hier mehr lesen:

Experten sehen in Kreuzfahrten ideale Bedingungen für die Verbreitung des Norovirus. Dieses Virus wird seit Langem mit Schiffen in Verbindung gebracht. Die Grundimmunität gegen eine neue Variante scheint in der Bevölkerung noch gering zu sein. Mit Reinigungsmaßnahmen versuchen Schiffe, das Risiko zu minimieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.