Kreuzfahrt-Passagiere erhalten fatale Nachricht – ausgerechnet am Tag der Abreise

Der Urlaub auf hoher See gewinnt bei Reisenden immer mehr an Beliebtheit! Die Möglichkeit, unzählige Reiseziele binnen kürzester Zeit zu sehen und dennoch nicht auf den nötigen Komfort verzichten zu müssen, ist für viele Touristen Argument genug, eine Kreuzfahrt zu buchen.

Auch die Passagiere der Celebrity Beyond waren schon in heller Vorfreude, am Montag (21. Juli) ab Miami in See zu stechen. Doch ausgerechnet am Tag der Abreise meldete sich die Reederei – und hatte keine guten Nachrichten für die Kreuzfahrt-Passagiere zu überbringen.

Kreuzfahrt kurzfristig abgesagt

Eigentlich hatten die Gäste des Luxus-Dampfers gerade erst die Hiobsbotschaft erhalten, dass ihre Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises einen Tag später als geplant starten würde. Dann kam es noch schlimmer!

Wie „Cruise Fever“ die Gäste zitiert, sollen diese kurzfristig am Montag die Nachricht erhalten haben, dass ihre Kreuzfahrt komplett abgesagt werden muss. Das Unfassbare daran: Die Reise sollte am Montag starten.

DAS steckt hinter der Absage

Doch was ist der Grund für die kurzfristige Absage? „Obwohl unsere Teams fleißig gearbeitet haben, benötigen wir zusätzliche Zeit, um die notwendigen Beurteilungen und Reparaturen abzuschließen“, ist laut „Cruise Fever“ in einem Brief zu lesen, den die Kreuzfahrt-Gäste kurz vor knapp erhielten. Und wie geht es jetzt für sie weiter?

Die Passagiere sollen jetzt nicht nur ihre Flugkosten bis zu 200 US-Dollar (umgerechnet rund 171 Euro) für Inlandsflüge beziehungsweise 400 Dollar (umgerechnet rund 342 Euro) für Auslandsflüge sowie ihre vollen Hotelkosten erstattet bekommen. Außerdem bekommen sie eine Gutschrift in Höhe von 100 Prozent für künftige Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises. Für diejenigen allerdings, die sich auf ihre Auszeit auf hoher See gefreut hatten, dürfte das nur ein schwacher Trost sein …