Mit Dialyse auf Kreuzfahrt: Diese Schiffe haben eine Dialyse Station

Eine Kreuzfahrt als Dialysepatient kann herausfordernd wirken, viele Reedereien machen es den Patienten aber leicht.

Kreuzfahrten sind eine der bequemsten Arten Urlaub zu machen. Das soll es auch für Dialysepatienten sein. Die Planung kann dabei eine Herausforderung für viele sein. Viele Reedereien bieten aber mittlerweile eine Möglichkeit zur Durchführung von einer Dialyse an Bord an.

Etwa 50.000 Menschen in Deutschland sind laut Verband Deutscher Nierenzentren ein Leben lang auf eine Dialyse angewiesen. Wenn Du einer davon bist, solltest Du nicht auf den Wunsch einer Kreuzfahrt verzichten müssen. Wo eine Kreuzfahrt mit Dialyse möglich ist, erläutern wir Dir.

Dialyse auf Kreuzfahrt: Sorgenfrei auf hoher See

Als Dialysepatient auf Kreuzfahrt erscheint unmöglich. Aber viele Reedereien haben mittlerweile eine Möglichkeit eine Dialyse mit medizinischem Fachpersonal durchzuführen. Ebenfalls steht dir das geschulte Fachpersonal die ganze Reise über bei Fragen und Zwischenfällen zur Verfügung. Durch die Möglichkeit einer Dialyse an Bord musst du dir als Patient keine Sorge um deine Behandlung machen und kannst ganz entspannt eine Kreuzfahrt buchen. Du kannst nach der Dialyse an der Reise uneingeschränkt teilnehmen und alle Aktivitäten, die an Bord angeboten werden, mitmachen. Mit den Einrichtungen auf diesen Schiffen wird deine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis, ganz ohne Kompromisse mit der Gesundheit.

Dialyse auf Kreuzfahrt: Diese Schiffe machen es möglich

Wichtig bei allen Reedereien ist, dass du dich vorher über die Möglichkeit einer Dialyse an Bord informierst. Die Bedingungen und Voraussetzungen können hier von Schiff zu Schiff variieren. Grundsätzlich ist es aber Möglich trotz Dialyse eine Kreuzfahrt zu machen. Folgende Reedereien bieten die Möglichkeit einer Dialyse an:

1. Aida Cruises : Die Aida Schiffe bieten die Möglichkeit einer Bauchfelldialyse an. Wichtig hier ist, dass du dich frühzeitig bei der Reederei meldest und angibst, eine Dialyse in Anspruch nehmen zu wollen. Von geschultem Fachpersonal kannst du dann auf deiner Kabine oder im Hospital zu den Öffnungszeiten eine Dialyse durchführen lassen.

: Die Aida Schiffe bieten die Möglichkeit einer an. Wichtig hier ist, dass du dich frühzeitig bei der Reederei meldest und angibst, eine Dialyse in Anspruch nehmen zu wollen. Von geschultem Fachpersonal kannst du dann auf deiner zu den Öffnungszeiten eine Dialyse durchführen lassen. 2. MSC Kreuzfahrt : Die MSC Kreuzfahrten haben keine eigene Dialysestation, aber beim Mitführen deiner eigenen Medikamente und Geräte kann die medizinische Behandlung an Bord durchgeführt werden. Bei manchen Abfahrten gibt es einen Bereich für die Dialysebehandlung , dieser Variiert aber von Reise zu Reise.

: Die MSC Kreuzfahrten haben keine eigene Dialysestation, aber beim Mitführen deiner kann die medizinische Behandlung an Bord durchgeführt werden. Bei manchen Abfahrten gibt es einen , dieser Variiert aber von Reise zu Reise. 3. Royal Caribbean und Celebrity Cruises : Die Kreuzfahrt-Anbieter arbeiten eng mit Dialysis at Sea Cruise zusammen. Erfahrene Ärzte und Krankenpfleger führen hier die Dialyse an Bord auf der Dialysestation durch. Wichtig auch hier ist, dass eine Anmeldung vorher erfolgt, damit das Personal an Bord des Schiffs Bescheid weiß.

: Die Kreuzfahrt-Anbieter arbeiten eng mit Dialysis at Sea Cruise zusammen. führen hier die Dialyse an Bord auf der durch. Wichtig auch hier ist, dass eine vorher erfolgt, damit das Personal an Bord des Schiffs Bescheid weiß. 4. MS Europa & MS Europa 2: Die MS Europa Flotte hat eine moderne Hämodialysestationen an Bord. Geführt wird die Station von Ärzten und geschultem Fachpersonal. Hier gibt es eine begrenzte Anzahl an Plätzen, somit ist eine vorzeitige Anmeldung nötig.

Die genannten Reedereien engagieren sich aktiv für die Bedürfnisse von Dialysepatienten. Sie ermöglichen es Passagieren, die Kreuzfahrt in vollen Zügen zu genießen, ohne auf die notwendige medizinische Versorgung verzichten zu müssen.

Jetzt ist es für dich kein Problem mehr, trotz Dialyse eine Kreuzfahrt zu machen.