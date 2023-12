Kreuzfahrt mit Hund: Wo sind die Vierbeiner Willkommen und welche Regeln gibt es?

Die Weltmeere mit der ganzen Familie inklusive Hund entdecken? Das gestaltet sich bei der Planung oftmals schwierig. Eine Kreuzfahrt ist dabei weniger problematisch, viele Reedereien erlauben nämlich das Mitnehmen von Hunden an Bord.

Du wolltest schon immer eine Kreuzfahrt machen, aber weißt nicht, wohin mit deinem Hund? Gar kein Problem! Viele Reedereien bieten mittlerweile eine Kreuzfahrt mit Hund an. Ein paar Kreuzfahrtschiffe haben sich darauf fokussiert, die Kreuzfahrt für dich und deinen vierbeinigen Freund zu einem tierfreundlichen Erlebnis zu machen. Manche Schiffe bieten ein extra Hundedeck an, bei anderen muss der Hund in der Kabine bleiben. Diese und viele weitere Varianten bieten die Kreuzfahrtschiffe an.

Vor Antritt der Reise empfehlen wir dir dich bei deinem Kreuzfahrtanbieter nach den Richtlinien und Vorgaben zur Mitnahme eines Hundes zu informieren. Falls deine Fellnase mit auf das Deck darf, gilt überall stets Leinenpflicht. Welche Reedereien ihre Hunde an Bord willkommen heißen und welche weiteren Regeln gelten, erzählen wir dir.

Bei welchen Reedereien dein Hund willkommen ist

Hurtigruten:

Eine Reise nach Norwegen mit deinem Felligen-Freund ist bei Hurtigruten gar kein Problem! Die Reederei Hurtigruten stellt für dich und deinen vierbeinigen Freund extra Tierkabinen bereit, sollten diese Kabinen ausgebucht sein, ist auch eine Mitnahme auf dem Autodeck möglich. Während das Schiff auf hoher See ist, darf der Hund jedoch seine Kabine nicht verlassen. Falls dein Hund mal die Toilette aufsuchen muss, ist das mehrmals am Tag bei Stopps möglich. Vor Antritt der Kreuzfahrt sollte die Reederei über die Mitnahme deines Hundes informiert werden, soweit keine Tierkabine gebucht wurde.

1AVista Reisen:

Flusskreuzfahrt mit deinem Hund über die deutsche Ostseeküste, Rhein und Mosel. Bei 1AVista Reisen kannst du deinen Hund problemlos mitführen. Sowohl an Bord, als auch in der Kabine ist hier Vierbeiner herzlichst willkommen. Auf dem Deck muss dein Hund allerdings immer an der Leine geführt werden. An Bord steht auch ein Hundetrainer für Fragen bereit. Um das nötige Hundefutter musst du sich selbst kümmern, für die kleinen Leckerlis zwischendurch und Trinkwasser ist durch die Reederei gesorgt. Für ausreichend Auslauf ist auch gesorgt, da die Routen so gelegt sind, dass dein Hund genug Auslauf bekommt. Falls dein kleiner Freund jedoch zwischendurch oder Nachts auf Toilette muss, steht eine kleine Hundewiese zur Verfügung.

Weitere interessante Kreuzfahrt-Themen:

Nachhaltige Kreuzfahrt: SO kann eine Kreuzfahrt Umweltschonend sein

Kreuzfahrt für Senioren: DAS solltest du beachten

Mit Dialyse auf Kreuzfahrt: Diese Schiffe haben eine Dialyse Station

Cunard Line:

Nach New York mit ihrem Liebling. Bei der Reederei Cunard Line ist auf dem Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“ dein Hund ein eigener Gast. Deine Fellnase verfügt über einen eigenen Bereich, indem er mit anderen Hunden spielen kann. Der Gästebereich ist dafür streng verboten und dient nur zu deiner Erholung. An Bord stehen zahlreiche Hundekekse, Hundetrainer und Wasser bereit. Der Hundetrainer kümmert sich die Zeit an Deck um deinen Hund und du musst dich um nichts kümmern. An Bord stehen zahlreiche Möglichkeiten für den Toiletten-Gang von deinem Hund zur Verfügung.

Color Line:

Bei der Reederei „Color Line“ ist die Mitnahme deines Hundes auf dem Autodeck möglich. Hier muss er auch die ganze Fahrt über bleiben. Die Möglichkeit deine Fellnase mit an Deck in den Gästebereich oder in die Kabine zu nehmen gibt es nicht. Für das nötige Futter und Wasser bist du selbst verantwortlich, so wie für die Entfernung von Hinterlassenschaften von deinem vierbeinigen Freund. Eine Ausnahme gilt für Begleithunde, wie zum Beispiel Blindenhunde. Diese dürfen in Ausnahmefällen mit an Deck, eine vorherige Anmeldung ist hier jedoch notwendig.

Aida:

Auf den Schiffen der Aida ist die Mitnahme eines Blindenhundes unter gewissen Umständen erlaubt. Dieser muss vorher angemeldet werden und es muss Rücksprache mit der Reederei gehalten werden, inwieweit die Mitnahme auf dem jeweiligen Schiff möglich ist. Wichtig ist in allen Fällen, dass dein Begleiter seinen Blindehundführausweis dabei hat.

Foto: IMAGO/Panthermedia

Tipps für eine entspannte Kreuzfahrt mit deinem Hund

Damit die Kreuzfahrt so angenehm wie möglich für die ganze Familie ist, haben wir noch ein paar Tipps für dich. Habe am besten immer genug Leckerlis, Kotbeutel, Decken und das Lieblingsspielzeug für deinen Hund dabei. Es handelt sich um eine neue Umgebung, diese Situation könnte überfordernd für deinen kleinen Freund sein. Informieren dich vor dem Urlaub bei deinem Tierarzt, ob eine solche Reise geeignet für deinen Hund ist. An Bord gibt es keinen Tierarzt und bei einem Notfall kann eventuell keiner helfen. Frage dort auch am besten nach Medikamenten gegen Seekrankheit. Es klingt verrückt, aber deine Fellnase kann genau so Seekrank werden, wie du auch.

Dein Hund sollte mit großen Menschenmengen kein Problem haben, genau so, wie mit der Unterbringung in einer Transportbox. Sei dir darüber im Klaren, dass dein Hund in der Zeit auf hoher See wenig Auslauf bekommen wird. Als Letztes denk dran, deinen Urlaub und Ausflüge rechtzeitig zu buchen. Oft sind die Hundeplätze schnell belegt oder die Ausflüge nicht für Vierbeiner geeignet. Informiere dich in allen Fällen vor Antritt der Reise bei deinem Anbieter über die genauen Bestimmungen bei der Mitnahme deines kleinen Freunds.

Eine Kreuzfahrt mit Hund kann zu einem einmaligen Erlebnis werden. Beachte nur die Vorgaben der Reederei und überlege, unter welchen Bedingungen du deinen Hund mit an Bord nehmen möchtest. Dann steht einem Urlaub auf hoher See nichts mehr im Wege.

Besondere Bestimmungen gelten auch, wenn jemand Nachwuchs erwartet. Wir verraten dir, was Schwangere bei einer Kreuzfahrt beachten müssen.