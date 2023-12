Nachhaltige Kreuzfahrt: SO kann eine Kreuzfahrt Umweltschonend sein

Eine Kreuzfahrt ist eine schöne Weise die Welt zu bereisen, nur leider ist eine Kreuzfahrt für die Umwelt nicht so schön. Eine umweltfreundliche Kreuzfahrt ist aber durchaus möglich.

Der Umweltschutz nimmt eine immer größere Bedeutung in der Gesellschaft an. Diese Bedeutung wird auch bei der Wahl des Reiseziels beachtet. Eine Kreuzfahrt steht dort dann auf der Agenda meistens ganz unten. Aber nicht mehr lange, denn eine Kreuzfahrt kann auch durchaus nachhaltig sein. Durch einfache Schritte kann deine Kreuzfahrt auch nachhaltiger werden.

Wenn du auch ein Kreuzfahrtliebhaber bist und die Umwelt schonen willst, haben wir die perfekten Tipps für dich. Du musst nämlich bei weitem nicht auf eine Kreuzfahrt verzichten. Nachhaltige Kreuzfahrten ermöglichen dir nämlich in See zu stechen, ohne großartig die Umwelt zu belasten. Hier erfährst du, wie dir das gelingen kann.

Vorab Check: Was du bei der Wahl des Schiffs und der Route beachten solltest

Was eine Reederei verspricht, sollte sie einhalten. Das gilt auch für das Thema Umweltschutz. Viele Kreuzfahrtunternehmen setzten sich aktiv für den Umweltschutz ein. Vorab kannst du auf der Webseite schauen, ob dein Schiff mit einem Umweltzertifikat ausgestattet ist, zum Beispiel mit dem „Blauer Engel-Label“. Dieses Zertifikat wird an Unternehmen vergeben, die besonders umweltschonend agieren. Dazu kannst du dich auch darüber informieren, ob dein Schiff neu gebaut oder restauriert wurde und eventuell bereits mit Flüssiggas betrieben wird. Ursprünglich fahren Schiffe mit Schweröl und belasten so enorm die Umwelt. Mittlerweile restaurieren die Redereien aber ihre Schiffe, um eine umweltfreundliche Kreuzfahrt zu ermöglichen. Flüssiggas zählt aktuell zu den umweltfreundlichsten Alternativen, zur Betreibung von Kreuzfahrtschiffen.

Weitere interessante News:

Kreuzfahrt für Senioren: DAS solltest du beachten

Mit Dialyse auf Kreuzfahrt: Diese Schiffe haben eine Dialyse Station

Die Route des Schiffs zieht dich bestimmt mehr an, als das Schiff mit dem du fährst. Bei der Routenwahl kannst du aber auch darauf achten, durch welche Gebiete das Kreuzfahrtschiff fährt. Meide eventuell Routen, die durch Gebiete führen, welche ökologisch sensibel oder bereits einer hohen Umweltbelastung ausgesetzt sind. Gucke auch darauf, wo dein Schiff ablegt. Oft sind die Starthäfen mit einem Flug verbunden und somit ist auch eine höhere Umweltbelastung gegeben. Hier kannst du Routen wählen, bei denen die Häfen mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder dem Auto zu erreichen sind.

An Bord: Energieeffizienz und der verantwortungsbewusste Konsum

Du kannst auch aktiv am Umweltschutz teilnehmen, um deine Kreuzfahrt so umweltfreundlich wie möglich zu machen. Dazu zählt auch der verantwortungsbewusste Konsum an Bord, wie im Alltag. An Bord kannst du auf deine Mülltrennung achten und deinen Verbrauch von Plastik reduzieren. Viele Schiffe setzten bereits unter anderem auf Papierbecher und Papierstrohhalme. Somit wird die Nutzung von Einwegplastik reduziert. Du kannst auch widerverwendbare Behältnisse nutzen. Du kannst auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen achten und so zum Beispiel deine Handtücher auch mehrere Tage nutzen und nicht jeden Tag ein neues Handtuch anfordern. Somit spart man Waschgänge und minimiert ebenfalls den CO₂-Ausstoß. Am Buffet kannst du darauf achten, wenige tierische Produkte, wie Fleisch zu konsumieren. Manchmal ist auch hier weniger mehr und nachhaltig ist es auch noch dazu.

Viele Reedereien setzten bereits auf neuere Technologien, dazu zählen moderne Antriebssysteme, die Nutzung von LEDs an Bord und verzichten auf Einwegplastik. Zusammen mit der Reederei kannst du deine Kreuzfahrt so umweltfreundlich wie nur möglich gestalten.

Du weißt jetzt, wie du deine Kreuzfahrt so umweltfreundlich wie nur möglich machen kannst. Interessant könnten für dich auch sein, ob du deinen Vierbeiner mitnehmen darfst. Wir verraten dir alles, was du zu einer Kreuzfahrt mit einem Hund wissen musst.