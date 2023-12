Kreuzfahrt für Senioren: DAS solltest du beachten

Eine Kreuzfahrt wird angenehm, wenn alles reibungslos abläuft. Als Senior richtig Abschalten, das ist auf einer Kreuzfahrt mit den richtigen Tipps möglich.

Kreuzfahrten werden bei Senioren immer beliebter. Laut Statista sind 32 Prozent der Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen über 60 Jahre alt. Kein Wunder, denn eine Kreuzfahrt ist durchaus einer der komfortabelsten Möglichkeiten, um zu reisen. Du kannst die Welt entdecken und musst dich um nichts kümmern.

Ungefähr 14,5 Millionen Leute in Deutschland bevorzugen eine Kreuzfahrt gegenüber anderen Reisemöglichkeiten. Besonders Senioren erfreuen sich an Kreuzfahrten. Jedoch gibt es für diese ein paar Dinge, die zu beachten sind. Damit deine nächste Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, gibt es ein paar Aspekte, auf die du achten solltest. Welche genau das sind, erklären wir dir.

Kreuzfahrt für Senioren: Worauf du bei der Wahl des Schiffs achten solltest

Wichtig ist es, dass du dich vor Buchung und Antritt einer Kreuzfahrt über ein paar Dinge informierst. Des Weiteren solltest du dich bei der Wahl des Reiseziels auch über das Schiff informieren, welches deine gewählte Route fährt. Achte genau bei der Wahl der Route, welche du dir zutraust und welche eventuell nicht. Oft sind die Starthäfen auch mit einem Flug verbunden. Schaue auch dabei, dass du fit genug für einen Flug bist und kläre es eventuell im Vorhinein mit deinem Arzt ab. Besondere Punkte sind dabei eventuell auch die Barrierefreiheit. Viele Reedereien bieten einen speziellen Service für Senioren, welche körperlich eingeschränkt sind. Dazu zählen barrierefreie Kabinen, Kabinen in Nähe der Aufzüge und Rollstuhlzugänge.

Kreuzfahrt für Senioren: Worauf du bei Vorerkrankungen achten solltest

Als Erstes wäre dort die gesundheitliche Vorbereitung. Falls du oder einer deiner Begleiter gesundheitliche Probleme hat, solltest du unbedingt vor Antritt der Kreuzfahrt mit deinem Arzt sprechen, ob eine Kreuzfahrt physisch möglich ist. Alle wollen eine reibungslose Kreuzfahrt haben, gesundheitliche Zwischenfälle können so teilweise vermieden werden.

Bei Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme sollte das Schiffspersonal unbedingt darüber in Kenntnis gesetzt werden. Des Weiteren solltest du dich über die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung an Bord informieren. Wenn du spezielle Medikamente oder Behandlungen wie eine Dialyse brauchst, solltest du das vorab abklären.

Kreuzfahrt für Senioren: Worauf Du an Bord achten solltest

An Bord gibt es viele Aktivitäten für euch Passagiere. Du kannst dich vorab über die Angebote und Ausflüge informieren, oder erst auf dem Kreuzfahrtschiff schauen, welche Angebote für dich infrage kommen. Viele Reedereien haben Wellnessbereiche, spezielle Kurse und Programmangebote für jede Altersklasse. Hier kannst du einfach nach deinen individuellen Bedürfnissen auswählen, welche Aktivitäten du an Bord und Land mitmachen oder buchen willst. Durch die Vielzahl an Angeboten kannst du deine Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff individuell gestalten und an deine persönlichen Präferenzen anpassen. Abschließend solltest du dich unbedingt mit den Notfallabläufen an Bord vertraut machen. Im Falle eines Notfalls wird dafür wenig Zeit bleiben.

Kreuzfahrt für Senioren: Was du nicht vergessen solltest

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Besonders wenn es auf eine Reise geht. Was du definitiv nicht vergessen solltest, ist eine Reiseversicherung. Es kann immer zu unschönen Zwischenfällen kommen, sodass eine frühzeitige Abreise nötig ist. Achte bei dem Abschließen darauf, dass mögliche Krankheitskosten und ein eventueller Rücktransport mit abgedeckt ist. Wenn du deine Reise schon vorzeitig abbrechen musst, dann magst du wahrscheinlich ungern noch dafür bezahlen wollen. Achte darauf, dass du deine ärztlichen Unterlagen und deinen Reisepass, so wie deinen Versicherungsnachweis immer gut aufbewahrt hast und diese auch gültig sind. Ein Verlust dieser Unterlagen wäre ungünstig.

Wenn du diese Tipps und Tricks berücksichtigst, steht einer unvergesslichen Reise nichts mehr im Weg. Informiere dich unbedingt bei deiner Reederei, ob es weitere Sachen zu beachten gibt, bevor du die Reise antrittst.

Falls du Dialyse-Patient bist, erfährst du hier, was du bei einer Kreuzfahrt alles beachten musst.